前幾天，我和爸爸媽媽還有弟弟去看了迪士尼 冰上巡演。

我們一進劇場大樓，就聞到了爆米花的味道。入口處有人在檢查觀眾帶的包包，我看到其他入口也有很多人在排隊入場，我還看到一些小朋友打扮得非常漂亮，他們看起來年齡都很小。

入場後，可以看到場地的中間有一個冰場，三面都是一排一排的座椅。剛坐下時，我們四個人都能看到冰場。但是，過了一會兒，我們前排來了一些人，我前面正好坐了一個很高的人，所以我就被擋住了，只好跟媽媽換座位。

整場演出中，我最喜歡《冰雪奇緣》。表演時，播放了我最喜歡的歌曲《Let It Go》。還有一段是艾莎公主在滑冰，滑著滑著，突然，她脫掉了披風，甩動了一下身子，瞬間就換成了美麗的藍裙子。還有一段是艾莎公主抬起她的一條腿，連續轉了好幾個圈，太精采了！然後，屏幕上和舞台上空下起了雪，整個舞台變成漂亮的藍紫色，我覺得很美。

爸爸最喜歡《海洋奇緣》，裡面莫娜是由一位白人演員扮演，我覺得很不習慣，因為電影 裡她是棕色的皮膚。過了一會兒，舞台上出現了一艘船，我都沒有注意到它是怎樣上來的。我覺得太幸運了，因為它給了我一個驚喜。莫娜上了船以後，船還會動，太酷了！我覺得毛伊比莫娜演得更像一點，他胖胖的，頭髮長長的，身上還有很多刺青。

弟弟和媽媽最喜歡《阿拉丁》。其中有一段，茉莉公主坐在一條繩子上，在空中做劈腿動作，我覺得她很勇敢。還有一段，阿拉丁舉著茉莉，茉莉抬起一條腿，太漂亮了！舞台上全是繽紛的顏色，真好看！

不久，有一個遊行 隊伍走上了舞台。隊伍裡有人扮演火烈鳥，有人拿著長棍，棍上有些是粉色羽毛，有些是紫色羽毛，還有一個全身穿藍色的精靈，我也覺得這段很精采。

看完了演出，我又高興又疲憊。迪士尼冰上巡演太精采了，希望以後能夠再看一次！