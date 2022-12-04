人生中能遇到一個知心朋友是幸運的。朋友是生活中的好夥伴，也可以在困難裡共進退，甚至當你失敗的時候激勵你。

讀初中時，我結交了一個知心朋友，他是黃明。我們無所不談，上學時一起做功課，下課後一起去打球。我們還有共同的興趣愛好，聊天話題永遠離不開遊戲和狗。討論狗什麼顏色最好看、什麼品種最可愛，回到家上網一起打遊戲，每次都留下精采回憶。

我們也在學習中互相幫助，有段時間我的成績下滑，覺得沮喪，黃明就幫助我複習功課，還鼓勵我不要放棄、鼓勵我要與他一起競爭好成績。後來我的成績就跟上了，真的好開心。

我很感激有他，在我需要幫助的時候，總給我鼓勵和支持。真正的朋友，讓我收穫了友誼和快樂，我的人生中感謝有你。

陳慧潔（紐約，人力中心中文學校）

每個人的生活中，都會跟許多人成為朋友。朋友就是跟你有相同興趣、話題或有良好關係的人，但知心朋友並不止這些。對我來說，知心朋友是一個可以跟你共同進步、互相幫助，即使兩人存在差別，還能互相理解的人。

我有一位知心朋友，我們在初中的時候就認識了。開學第一天，她遲到了，而我旁邊就有最後的空位，我們就這樣巧合地坐在一起了。有一次，我們要根據老師給的圖片畫圖，但我卻怎麼也畫不出跟圖片相同的樣子，所以我的畫變得很醜。畫畫時間結束，我們要跟同桌分享自己的作品，她不但沒取笑我，還給了我建議。之後我們也一直互相幫助，比如，她會幫我輔導文科的作業，而我則會替她輔導理科的作業。

現在上了高中，我們去了不同學校，雖然不常見面，還是會經常發短信或打電話分享近況。這就是我的知心朋友，她聰明、善良，與她度過的時間都非常有趣！