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我的名字

張十禾（紐約，慈濟人文學校）

我的中文名字叫做「十禾」，字面上的意思是指眾多穀類作物的幼苗，是土地新長的小生命。

在我還沒有出生以前，養父母就已經幫我取好名字了。

爸爸說，「世界上最寶貴的禮物就是生命。」我的出生，是我的禮物，也同時是他們收到過最棒的禮物。媽媽認為，「所有能夠出生到這個世界上的人，都是無比幸運的。」因為被賦予了新生，我們才有機會體驗這一段獨一無二的人生旅程。

我是先有中文名字，然後才有英文名字，我的英文名字也是在我出生前就決定好的。在台灣，大多數人辦護照的時候，他們的英文名字都是從中文名字直接音譯過來的。因為我會移民美國，在紐約生活，加上直譯的名字，往往失去名字本身的含義，所以媽媽幫我另外取一個英文名字叫「Chloe」。Chloe指的是春天新生的嫩芽，跟我的中文名字「十禾」有同樣的意思。

等到我要辦護照的時候，英文名字部分，為了使用父母取的名字，要先去出生的診所取得一份英文版的出生證明，其中，中英文姓名欄位，是由媽媽填寫上去的。她將「十禾」音譯定為「Shiho」，而不是用官方的音譯版本「Shih-Ho」。所以護照上，我的中文名字叫「十禾」，英文正式名叫「Chloe Shiho」。在紐約，只有家裡的人和中文學校的老師同學叫我「十禾」，大部分的人都叫我Chloe，更熟的人則是叫我「Chlo」。

除了正式文件上，從來沒有人叫我「Chloe Shiho」，所以「Shiho」這個字很容易被當做「middle name」而省略了呢！

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