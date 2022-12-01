世界上有很多不同的節日。今天我要介紹不同國家的不同節日，以及應景的食物。

中秋節是中國的節日，在農曆八月十五日。人們都吃美食、猜燈謎和賞月。中秋節的傳統食物是月餅，月餅有很多種類，紅豆月餅和蓮蓉月餅是其中的兩種。

復活節以前是基督教節日，但是現在，很多小孩子也慶祝。復活節慶祝耶穌的復活，也是大齋期的結束。現在，美國的小孩子會看復活兔和吃巧克力蛋。

中國新年是中國最重要的節日，節慶時間通常從農曆正月初一到初五。中國人會放鞭炮、看舞龍、跟家人一起吃飯。春節的傳統食物是湯圓、魚、蘋果、橘子、年糕等等。每種食物都有一個寓意。比如：吃蘋果表示「平平安安」，吃橘子表示「大吉大利」。

Seollal是韓國的新年，節日的重頭戲是祭祖儀式，也會一起吃飯、玩遊戲，孩子會給長輩鞠躬，然後收錢。在Seollal，他們會吃年糕湯，因為一碗年糕湯表示過了一年。

節分是日本 的傳統節日。在日本農曆春天的前一天，人們會舉行儀式驅除邪靈。節分的傳統食物是豆子。日本人喜歡吃豆子，因為他們覺得豆子象徵純潔，他們每一年吃一顆，來年好運再吃一顆。

光明節是猶太 人的傳統節日。光明節的故事是這樣的：在一個猶太教堂有個燭台，這個燭台只有一天份的油，卻持續燃燒了八天。為了紀念每個光明節，猶太人會點八天燈。他們也會吃果凍甜甜圈、拉克和油炸芭蕉。

在美國，七月四日是美國獨立日。美國的開國元勳在一七七六年七月二日通過了獨立宣言，但直到七月四日才正式發布。在獨立日，大家會吃熱狗、玉米棒子，和檸檬汽水，一邊看煙火。

十一月的第四個星期四是感恩節。美國人慶祝感恩節的原因，是為了感謝美洲原住民，因為他們幫助初到美國的英國人，比如：教他們怎麼種食物。在感恩節，美國人會吃火雞、土豆泥、南瓜派、紅莓醬、玉米和綠豆。

聖誕節 是美國最受歡迎的節日。它最初是基督教節日，因為基督徒相信聖誕節是耶穌的生日，但是現在很多人都慶祝聖誕節，大家也會吃火雞、土豆泥等等。

世界上有很多不同的節日，這些只是其中幾個。認識文化真有趣！