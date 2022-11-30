小媛聽說新冠疫情 期間，有的人沒有染上新冠，但是得了抑鬱症。她想，他們可以學爸爸，建一個菜園。

小媛的爸爸是工程師，疫情期間不能上班，只能用網路聯絡各方的客戶、供應商，有時看見爸爸急得像熱鍋上的螞蟻，小媛也替他著急。疫情期間媽媽也不能上班，但是她是編輯，在家工作影響不大。

看到爸爸瀕臨崩潰的樣子，媽媽建議爸爸開一片菜園，既可以生產有機蔬菜 給家人吃，又可以緩解疫情帶來的焦慮。一起種菜，還有助建立更親密和諧的家庭關係。一舉三得，何樂不為。

於是爸爸發揮他的工程師特長，從設計菜床、計算所需材料，到網購材料、鋸木頭、釘釘子、刷油漆、拉車運土填滿菜床，然後撒種子、種菜苗……忙個不停。到小苗長出來，鬱鬱蔥蔥，又要防止病蟲害，施肥培土。

小媛也幫忙上網查資料，蔬菜需要的肥料，什麼蔬菜需要什麼昆蟲授粉，什麼蔬菜需要更多水份，蔬菜有哪些病蟲害……事無巨細都有技術，都要學習。

爸爸每天澆水，工作量很大，媽媽建議他鋪設滴管澆水系統。爸爸上網查到一種會滲水的管子，接上光控開關和時間控制器，將水管按蔬菜需要的方式排列在菜園裡，每天太陽出來的時候，滴灌系統就會自動幫菜園澆水十五分鐘，也可以隨著植物長大或天氣乾旱潮濕，調節澆水時間。媽媽早上會去看它們怎麼澆水，效果好不好，告訴爸爸要不要調節。媽媽還說，以後就算是去旅行也不用擔心菜園缺水啦。她要爸爸把滴灌系統擴大到整個院子呢，花花草草和樹木都用上這套系統就好啦。

大家最喜歡收穫，那是最快樂的時刻，搶著拿籃子去菜園，夏天收穫很多藍莓、覆盆子、西紅柿、生菜，每天的沙拉營養又好吃。秋天則是很多茄子、西葫蘆、扁豆、燈籠椒，媽媽用它們做餡包的餃子 ，可以凍起來慢慢吃。

三年疫情過去，媽媽出版了新書，爸爸回公司上班。小媛的作文裡常常出現這樣的文章：「土豆的一生」、「扁豆能爬到天上」、「再見蝴蝶」等等。老師評價說她的作文「言之有物，生動活潑」，小媛覺得參與菜園勞動改變了自己。她在「謝謝小蜜蜂」裡寫下這樣一句話：「種瓜得瓜，種豆得豆，努力耕耘，必有收穫。」