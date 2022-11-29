美食 ，一個可以使人快樂和幸福的東西；美食，一個可以讓人享受的東西；美食，一個每個人都喜歡的東西。

人人都喜歡吃美食，我也不例外。我最喜歡的食物是甜甜圈。

甜甜圈是一種非常好吃的食物。它可以當做飯前零食，也可以當作早餐。它的形狀跟貝果很相似，上面淋著不同口味的巧克力。有白巧克力、黑巧克力、草莓巧克力，以及牛奶 巧克力等等。當然，除了一般的造型跟常見的口味，有時也會有比較特殊的甜甜圈，像是各種形形色色的節日造型甜甜圈，或是特別有味道的檸檬糖霜甜甜圈，都同樣很吸引人。

甜甜圈的底部是用麵包製做而成的。麵包經過高溫 烘烤後，馬上倒進熱油裡面油炸，不僅保留了麵包的香氣，也同時炸出了酥脆香甜的甜甜圈底。接下來，會把甜甜圈淋上巧克力，並在甜甜圈中間加入糖漿和巧克力當內餡。

當我第一口咬下甜甜圈時，上面的巧克力一點一點地在我的嘴巴裡融化，下面的麵包散發出了香氣，裡面的夾心一滴一滴地流出來，和嘴巴裡的巧克力形成完美的結合。甜而不膩、齒頰留香，使任何吃過的人都印象深刻。

甜甜圈對我而言，可以說是美食中的美食，它味道豐富，完美地結合了麵包、甜點，還有巧克力的味道，實在是相當可口的食物，令我完全無法抵抗！