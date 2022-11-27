我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

我喜歡做的事

陳梓童（紐約，人力中心中文學校）

我喜歡在日常生活中做很多事情，像是讀書、打籃球、聽音樂和練習小提琴來製作音樂，這些事娛樂、訓練我，讓我心情更好。

我很享受讀書，因為讀書的時候，就像進入另一個世界，我可以體驗各種角色、感受不同情感；它讓我逃離現實世界，讓我感到堅強和勇敢，並減輕來自各方面的壓力。我總是期待故事的下一步，我可以了解不同觀點，幫助我更開放地思考。閱讀時也能學到很多好的句子，有需要時，我們可以自然地將其應用到言語或寫作中，使表達自然流暢。

我也很喜歡打籃球。當我打籃球時，我正在提高我的技能，我可以玩得開心，同時學習。我正在學習應對各種情況的技巧，通過練習，你可以改進並做得很好。

我第三件喜歡做的事和音樂相關。我很享受聽音樂和拉小提琴，當我聽音樂時，我感到放鬆和平靜，讓我更快樂。有時它讓我感覺被理解、不孤單。並且，我是管弦樂隊的一員，演奏出和諧的音樂是非常令人振奮的事。

這三件事是我非常喜歡做的事情，它幫助我感覺良好，可以讓我忽略煩惱。

冼莉珊（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡做的事是打羽毛球。因為我覺得打羽毛球很有趣，還能鍛鍊身體。

打羽毛球有很多好處，羽毛球是一項積極的運動，我還可以藉此提高其他方面的技能，例如打羽毛球可以培養你的反應能力、目測能力，以及速度的應變能力等。

我喜歡打羽毛球的主要原因是不需找很多球員就可以打球，而且也不用費時去等人數到齊，只要約一個人就可以打。

打羽毛球是我喜歡做的事！

上一則

史努比之父舒爾茲百歲冥誕 作品率真療癒世人

下一則

卻道天涼好個秋

延伸閱讀

世界盃又一個「中國元素」 6個護旗手3個是中國小將

世界盃又一個「中國元素」 6個護旗手3個是中國小將
紐約慈濟音樂會 佳節凝聚大愛

紐約慈濟音樂會 佳節凝聚大愛
籃球／霍華德台灣首戰好表現 美媒：可能吸引NBA關注

籃球／霍華德台灣首戰好表現 美媒：可能吸引NBA關注
籃球／西班牙首登世界男籃之巔 美國男籃推特嘲諷

籃球／西班牙首登世界男籃之巔 美國男籃推特嘲諷

熱門新聞

黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（上）

2022-11-19 02:02
黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（下）

2022-11-20 02:02

母親，別來無恙？（上）

2022-11-23 02:02

代溝

2022-11-20 02:00

貴人伸手

2022-11-19 02:00

空巢老王

2022-11-25 02:02

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖