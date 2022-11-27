我喜歡在日常生活中做很多事情，像是讀書、打籃球、聽音樂和練習小提琴來製作音樂，這些事娛樂、訓練我，讓我心情更好。

我很享受讀書，因為讀書的時候，就像進入另一個世界，我可以體驗各種角色、感受不同情感；它讓我逃離現實世界，讓我感到堅強和勇敢，並減輕來自各方面的壓力。我總是期待故事的下一步，我可以了解不同觀點，幫助我更開放地思考。閱讀時也能學到很多好的句子，有需要時，我們可以自然地將其應用到言語或寫作中，使表達自然流暢。

我也很喜歡打籃球。當我打籃球時，我正在提高我的技能，我可以玩得開心，同時學習。我正在學習應對各種情況的技巧，通過練習，你可以改進並做得很好。

我第三件喜歡做的事和音樂相關。我很享受聽音樂和拉小提琴，當我聽音樂時，我感到放鬆和平靜，讓我更快樂。有時它讓我感覺被理解、不孤單。並且，我是管弦樂隊的一員，演奏出和諧的音樂是非常令人振奮的事。

這三件事是我非常喜歡做的事情，它幫助我感覺良好，可以讓我忽略煩惱。

冼莉珊（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡做的事是打羽毛球。因為我覺得打羽毛球很有趣，還能鍛鍊身體。

打羽毛球有很多好處，羽毛球是一項積極的運動，我還可以藉此提高其他方面的技能，例如打羽毛球可以培養你的反應能力、目測能力，以及速度的應變能力等。

我喜歡打羽毛球的主要原因是不需找很多球員就可以打球，而且也不用費時去等人數到齊，只要約一個人就可以打。

打羽毛球是我喜歡做的事！