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文字故事

陳筠蓁（加州，西來中文學校）

「家」的意思是什麼？頭上有屋頂表示有房子住，地上養豬表示有肉吃。這就是家的意思。

中國自古以來都是農業社會，能夠有一個地方住很重要，沒有住的地方就沒辦法好好種田。對於農村家庭而言，養豬也非常重要，這樣表示這個家庭有肉吃，可以過上不錯的日子。

為什麼「家」這個字不是在房子底下養狗、養牛、養馬呢？因為養狗主要是用來看家的；養牛主都是用來耕田；養馬主要是用來拉車載貨，這三樣動物都是用來幫忙工作的。只有養豬有肉吃，是為了生活享受的提升，是一個家庭富裕的表現。有房子能夠養豬就是一個家庭的理想狀態，這就是「家」這個字的故事。

現在，所有的中文字都可以用電腦打印出來，我覺得發明中文輸入法的人非常了不起，他讓我們使用電腦還有閱讀變得更方便。這些都是古代人沒有辦法享受到的便利。

李鳳琳（加州，西來中文學校）

很久以前，人們把字寫在龜殼上，所以後來人們把這叫做甲骨文。用甲骨文寫的「木」字像在圖畫，看起來像一棵樹，後來人們就把兩個「木」放在一起就表示成了樹林的意思，而更多樹的森林就用「森」表示。

隨著時代的發展，人們不再用圖畫寫字，因為用圖畫寫字會耗費太多時間，因此就慢慢地有了篆書、隸書、楷書、行書，以及草書。「木」這個字慢慢就變成了我們今天寫的木字。

在一九五六年，中國又發展了比繁體字更簡單寫的中文簡體字，可是有些字，比如木，用簡體字寫也沒變。「木」現在不再是一棵樹的圖畫，但他還是有一些樹的樣子。

漢字的文化就這樣一直延續了下來！

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