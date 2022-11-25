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「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

富士康鄭州廠超過2萬名員工離開 月底復工更艱難

旅遊記趣

陳泰霖（紐約，長島慈濟人文學校）

由於疫情的關係，我們家三年都沒出遠門。好不容易美國和馬來西亞開放了，爸爸決定今年暑假帶我們回馬來西亞探望奶奶、姑姑和親戚朋友們。

但是，我們的旅程卻經歷了一波三折，先是機票被取消，害我們又花更多錢去買機票，之後又通知我們因為香港疫情嚴重，機場被關閉五天，我們也延後五天才能出發，這使得我們的旅行時間縮短。

好不容易出發抵達香港轉機，又因為疫情的關係，幾乎所有的商店都沒開放，還好媽媽有先帶泡麵，我們才能有食物吃，而不至於餓肚子。

經過二十多小時的飛行，我們終於抵達馬來西亞，見到了奶奶、姑姑、姑丈們，非常開心。

他們帶我們去吃了好多當地美食，也去玩了許多地方，其中讓我覺得最特別的地方是馬來西亞的麥當勞

馬來西亞的麥當勞跟美國最大的區別，就是他們有賣椰漿飯！

在美國，我們有時會去馬來西亞餐廳吃飯，我最常點的就是椰漿飯，想不到椰漿飯在馬來西亞的麥當勞也出現了，還有粥以及班蘭蛋糕，非常入境隨俗！

還有一件令我難忘的事情是，姑姑們帶我們去一個叫邦各島的離島玩。邦各島的海水清澈又乾淨，天空很藍，非常美麗。

我們搭船遊邦各島一圈，中途餵魚吃東西，還看到了一隻很大的蜥蜴；我們也下海游泳，看了各式各樣的岩石，非常開心！

要回美國之前，姑姑和姑丈還幫我舉辦了一個驚喜生日派對，我很開心，也很感動。

希望能有機會再回去看看大家，享受當地的美食和玩樂。

疫情 麥當勞 香港

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