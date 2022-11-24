我最感謝我的父母，他們對我的愛和幫助真的是無法形容。

我在北京 出生，中國的學校系統和美國有很大區別。在我很小的時候，我的父母就考慮我的中學和高中計畫。因為中國的學校競爭和壓力很大，我的父母決定來到美國，而這個決定一點都不簡單，我們在中國住得舒服，父母也有很好的工作，離開中國意味我們將會失去很多。

我們的飛機是在洛杉磯降落。來到美國的第一個星期真的很痛苦，我們一開始是住在一位朋友家裡，每天都很不方便；我也很孤獨，因為我在這裡沒有任何的朋友。可是，我知道我父母做的這一切，都是為了我的未來。

後來我們也適應了加州 生活，決定留下來。父母鼓勵我參加各式各樣的項目，像是國際象棋、籃球和足球 等等，他們還幫我報名了很多補習班，像畫畫課、吉他課、英語寫作課、數學課、編程課、西班牙語等課程。

父母也鼓勵我申請私立高中，雖然每年的學費很高，但是他們從沒想過在我教育上省錢。

爸爸會開到很遠的地方加油省幾塊錢，可是當付錢讓我上課時候，爸爸從來沒有猶豫過。

我還很感謝我的朋友和表哥。我還記得十一年前，我第一天上幼兒園時碰到了「稀稀」。在後來的幾年，我們成為了最好的朋友。我們第一天就闖了很多禍。在幼兒園的廁所裡，我和稀稀把一隻烏龜從魚缸中拿出來。烏龜使勁掙扎，把廁所的地上濺滿了水。我感謝幼兒園的老師沒有嚴厲懲罰我們，我和稀稀一起度過了很多快樂時光。

我們通常在附近的一個公園玩，在馬路對面的會所游泳。我的表哥是卜子成，我們倆的關係也很深厚。一開始，卜子成一直逗我玩，覺得我很有趣。可是我們長大了以後，我們倆開始互相幫助，為對方著想更多，也玩得越來越開心了。

要感謝真的太多。我感謝我能用的資源，我吃到的美味飯菜，我睡的舒服床，我住的寬敞房子……。我也特別感謝我能進入現在的高中，還感謝王老師給我更多時間完成作業，在我有課程衝突時給我補課。

總之，我有一個幸運的人生，我應該感恩生活給我的這一切。