真相大白／《隱身牛》系列之六

離開了安娜診所，警長和他的兩個部下，還有奶牛小姐和牛老爹，一起在草坪上歇息。

米娜急著問牛老爹：「您的外甥年紀輕輕，怎麼臉上會有黑斑，還有皺紋呢？」牛老爹搔了搔頭：「我也想不明白，上次見到他，就發覺他的臉怪怪的。」火奴魯魯側著臉說：「那是紫外線照的，剛才看到阿哞那張臉，我才證實自己的推測沒有錯。紫外線會加深皮膚中黑色素的濃度，並使皮膚形成黑斑和老化。」米娜懇求說：「警長先生，您能說個詳細嗎？」

警長就給大夥上起光學課：「有一種光線是看得見的，那是陽光、月光和燈光。還有一種光線是看不見的，那是紅外線、紫外線和X射線等。如果有一種材料，既能吸收不可見光，又能放射不可見光，那就能做成隱身衣。穿上它就能借助它所放射的不可見光，在陽光下隱藏起來。第二次世界大戰期間，德國 曾使一艘軍艦隱身了幾個小時，但艦上士兵因吸收了不可見光，而喪失了戰鬥力，致使實驗沒繼續下去。」

火奴魯魯稍稍吸了口氣，又說下去：「我不相信鬧鬼，當米娜感到那精靈在她耳根吹的是暖氣，我就猜想是隱身者在搗鬼。我還感到那個隱身者害怕碰到我。我雖不能看見他，但能嗅到他的氣味、看到他的影子、找到他的腳印。」說到這，他從文件夾裡取出一張照片說：「這是比利奇奇用紅外線膠片逮到的那個精靈。」米娜和牛老爹仔細端詳，照片上，米娜身旁果然附著一個模糊的牛影子。

米娜感動地說：「謝謝警長先生揭開了精靈的真面目，從此我可放心和阿哞交朋友了！」牛老爹也感謝警長解了他的心頭之謎，不用再為外甥擔心。唯有阿卡沙沙和比利奇奇忿忿不平，因為安娜醫生沒有公開認錯。警長悄悄說：「安娜醫生已私下答應，隱身衣試製成功後，會送一套給我們，讓我們更快抓到壞蛋。」

這時，一隻小鳥飛來，落在警長身旁對他說：「不准你冤枉安娜，她是個好醫生。她自願來到大森林，免費為動物們服務。她進行科學實驗，也是為了讓老弱病殘的動物穿上隱身衣，擺脫猛獸的攻擊。我還得告訴你，阿哞是瞞著安娜，偷去遊樂城玩。」

大夥聽了，心頭一熱。警長慚愧地對小鳥說：「我錯了，我會去向安娜醫生道歉。」

（系列完）