又快到感恩節了！在我的生活中，有很多值得我感謝的人事物。

首先，我感謝我的爸爸、媽媽，我每天都能感受到他們對我的愛。因為爸爸、媽媽的支持，我能無憂無慮地生活，在良好的環境下學習，也能培養我不同的興趣愛好。

爸爸、媽媽隨時都在我身邊：我開心的時候，他們會跟我一起笑；我失落的時候，他們會鼓勵我。他們的愛始終溫暖著我。

我感謝我所有的老師。他們不僅傳授具體的知識，也教育 我如何為人處世。如果沒有這些老師的教導，我就不會有現在這樣的進步。

我感謝我的朋友們。有這些朋友，我就不會感到孤單和寂寞。不管悲傷與快樂，我們都會一起互相陪伴，一起成長。

我也感謝所有的農民，因為他們提供豐富多樣的食物。我可以想見農民的辛苦：「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。」食物真是來之不易，我們千萬不能浪費。

最後，我很感謝我們的和平的國家。現在，俄羅斯 和烏克蘭 發生戰爭，新聞裡每天都能聽到兩個國家悲慘的消息。戰爭國家的人民生活在恐懼中，每天都要擔心被子彈射到或被導彈打到。他們不能像以往一樣正常地生活：孩子無法安心的上課，父母不能踏實的工作。我祈禱我們的世界沒有戰爭，我們要好好珍惜難得的和平。