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感恩

伍潔鏵（紐約，人力中心中文學校）

我覺得生活中值得感恩的事很多，其中我想感恩的是：我和我的家人有房子住。我有一個溫暖的家，在寒冷的冬天，我們躲在溫暖的房子裡，有家人的陪伴，有吃的、有穿的，一家人聚在一起聊天、看電視，這是多麼幸福啊！

我時常看到街頭上有些人沒房住，沒有安居的處所。我常常想：他們如何忍受冬天的寒冷和夏天的酷熱呢？我為他們感到非常難過。紐約的冬天特別寒冷，寒風凜冽刺骨，露宿街頭的人如何抵擋這樣的寒冷？他們會在飢餓和寒冷中去世嗎？

每當想到這些，我就會由衷地感恩，感恩我們有住處，有溫暖的家，有愛我的家人的陪伴！這就是值得感恩的事。

陳柏楊（紐約，人力中心中文學校）

什麼是感恩？感恩是你可以給予別人的回報。我要感謝一些人，他們為我做了很多的事情，他們也讓我從中學到了很多，使我受益匪淺，所以我非常感恩那些關心和愛我的人。

儘管我想感恩的人很多，但我最想感恩的人是我最尊敬的媽媽。因為她給了我生命並養育我，她是我一生中最愛和最感恩的人。

從我出生到現在，她總是無微不至地關懷我。每當我哇哇大哭時，她總會揚著一張笑臉跑過來逗我開心；每當我肚子餓時，她又細心地餵我香甜的乳汁，在媽媽的細心呵護下，我健康快樂地成長。

媽媽除了在生活上照顧我，在學習上對我也十分關心，當我遇到不會做的題目時，她總會耐心地為我講解分析；當我拿不定主意時，她又是查閱資料，又是分析原因，提供我有效的信息。在學習上，媽媽給予我幫助和陪伴；在生活上，媽媽為我做飯、洗衣。

雖然，這些聽起來很普通，但這卻是一個母親的愛和無私的奉獻！

朋友、家人在我需要時幫助我、支持我，陪我共度過難關。這就是我想感恩的人。

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