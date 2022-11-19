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火雞的故事

淑恩（加州，College Park Elementary School）

很久很久以前，農場裡有一隻小火雞。每年感恩節，農夫會烤火雞，去年農夫烤了火雞爸爸和火雞哥哥，小火雞覺得今年會被農夫烤來吃，所以牠逃離了農場，想找地方躲起來。

小火雞跑到森林中的洞穴裡，一隻小貓也躲在那。小火雞問小貓：「我可以跟你躲嗎？」小貓回答：「不可以！走開！」小火雞傷心地離開。

小火雞隨後躲進一個草堆，一隻豬媽媽走進來，大叫：「你是誰？走開！」小火雞嚇得趕快跑走。

小火雞不知道該去哪裡，他走呀走就走回農場。農夫看到小火雞便問：「你去了哪？我很擔心你！」小火雞看到農夫就哭著說：「不要吃我！嗚嗚嗚……」農夫說：「我當然不會吃你，你是世界上最可愛的小火雞，從今年的感恩節開始，我們會吃豬！」

小火雞很興奮，從此與農夫過著快樂的日子。

麥小耘（加州，College Park Elementary School）

很久以前，農場裡住著一位瘦巴巴的農夫。他沒有家人相互依靠，每天辛苦地在田裡工作，但還是沒有足夠的食物。感恩節快到了，農夫打算到森林裡抓一隻火雞來慶祝感恩節。

農夫來到了森林裡，看到一隻火雞躲在綠油油的草叢中，正當他要過去抓火雞時，火雞逃走了，並哈哈大叫：「追不到我！追不到我！」農夫只好回家去。

隔天，農夫又來到森林裡，這次，他爬到樹上等待，火雞一出現就要用網子抓牠。不久，一隻火雞走來，農夫從樹上撒下網子，火雞發現後就像風一樣跑走了。火雞又洋洋得意地叫：「追不到我！追不到我！」

農夫著急了，抓不到火雞怎麼慶祝感恩節呢？

感恩節當天，農夫一早就到森林裡。他又爬上樹，等著抓火雞。過了不久，他看見一隻胖嘟嘟的火雞走過來，農夫趕緊跳下去，這次終於抓到火雞！

農夫回家後烤了火雞，開開心心地慶祝感恩節。他說，今年的感恩節真是好玩！

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