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生活中的感恩節

靜清淺（加州，王倩中文學校）

是非常重要的節日。感恩節是唯一一天可以跟家庭裡所有親人、朋友一起吃飯聚會的日子。這一天，我們可以向我們最喜歡的人表示感謝和祝福。這是一個特別特殊的節日，因為感恩節的目的不是互送禮物，而是要跟自己最親近的人度過這個美好的日子。

感恩節通常是十一月第四周的第四天。那天所有人都不用上課上班，可以跟家人和朋友過節。我們家有時會去海灘或野餐，目的就是要一起出去玩一上午。

每過幾年，我們會去加拿大滑雪或去墨西哥划船。有時候，我們也會留在家裡玩撲克牌、打麻將，或看綜藝節目，一起哈哈大笑。每年我都特別盼望感恩節假期。

下午的時候，我們會一起吃感恩節火雞大餐。媽媽會烤一隻大火雞，另外還會有一盤土豆泥和小綠豆子，餐桌上擺滿各種美食；媽媽的麵條麵包也十分美味，感恩節大餐真是太好吃了！

晚上七點左右，我們會圍桌坐下來，一邊品嘗媽媽做的美食，一邊聊天。吃完大餐，媽媽就會拿出瓜子讓我們邊吃邊聊。每年我們都會聊不同話題，從高中到排球等等。

嗑著瓜子一下子就會聊到半夜，特別熱鬧！整個小區，家家戶戶都開心地過感恩節，我甚至可以聽到鄰居一家人的嘻嘻哈哈，笑聲滿滿。

對我來說，感恩節給了我向親人表示感謝的機會。這一天，我會主動給爸爸揉揉肩膀，陪哥哥打打遊戲，幫媽媽準備晚餐，打電話給奶奶、爺爺聊天。

我每年都會給我所有的老師送一個小小禮物和自寫的卡片，表示我對他們的謝意和尊重。

感恩節是特別快樂的日子，所有人在這一天都因心存感恩而特別善良溫柔。感恩節帶給我們快樂，讓生活更美好。

美食 墨西哥 滑雪

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