天氣晴朗，大風箏和小風箏悠閒地躺在綠油油的草坪上。大風箏是藍色菱形的，優雅的絲帶在風中飄動著；小風箏是黃色小鳥形狀的，樣子玲瓏可愛，一對黑亮的大眼睛忽閃忽閃地望向遠方。

他們聊得正歡樂。話題一轉，大風箏無奈地跟小風箏說：「你哪時才能像我們一樣飛起來呀？有懼高症的風箏我可是第一次聽說。」小風箏嘀咕著回答：「我會努力的。別的風箏能做的事情，我為何做不了呢？」

小風箏從小怕高，不曾飛過。每當有人試圖讓小風箏飛起來，小風箏就像沉重的石頭，動彈不得。

第二天早晨，小風箏和大風箏又一起被帶到公園。小風箏的主人再次牽起他的線，奮力向前跑，但那天也像平時一樣，小風箏嚇得渾身發抖，飛不起來；大風箏則像平時一樣在空中飛翔，隨意畫出各種曲線。小風箏羨慕地看著他快活的身影。

另外幾只小風箏們飛了過來。一個說：「小風箏，你怎麼不飛呢？」小風箏小聲回答：「我怕高……」那群風箏開始哈哈大笑：「風箏怕高？那你還算是風箏嗎？」小風箏望著大夥遠去的身影，再次大受打擊。

這天又是一個大風天，小風箏像往常一樣看大風箏在天上飛來飛去。突然，小風箏聽到風箏線斷裂聲，天上的大風箏突然失去平衡，大風把他狠狠吹到兩根很高的樹枝間，他拚命掙扎。大風箏害怕地呼救，卻沒有人能飛上來幫忙。

小風箏看到了這情景，想都沒想，借著一陣風的力量，直衝雲霄。「我來救你了！」小風箏的身體在空中搖擺著，他的每根神經都繃得緊緊的，這時的他，腦子裡只有一個想法—一定要救大風箏！終於，小風箏的翅膀碰到了大風箏，他使出全身力氣一頂，「砰」一聲，大風箏就從兩個樹枝間彈出，他倆慢慢落回到了地面。

「我飛起來了，我飛起來了！」小風箏難以置信地大喊。從這次的經驗中，小風箏明白了一個道理：真心想幫助別人，自身才能產生出力量，這是克服恐懼的最好辦法。從那時開始，小風箏決定變成一位風箏飛行教師，幫助有心理問題的風箏們。