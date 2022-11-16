《隱身牛》系列之五／小黃牛惹的禍

紅毛狐狸警長火奴魯魯輕輕甩了甩蓬鬆的大尾巴，不緊不慢地對安娜醫生說道：「尊敬的主人，何不請阿牟先生出來相見？」安娜很驚訝，沒有應聲，回過身輕輕拍了一下。隨著這聲暗示，暗處裡只見一個黑影閃出，待進了客廳，牛老爹認出是他的外甥阿哞。

阿哞長得粗壯結實，黃褐色皮毛，角很短。他移步舅舅身邊，烏黑的眼睛羞澀地看向奶牛小姐米娜。警長打量阿哞，隨後轉過身對安娜醫生說：「請允許我來介紹阿哞先生，好嗎？」安娜似乎明白了，卻仍不搭理。火奴魯魯整了整領帶，向周圍掃視說：「諸位，請注意，這位小牛先生就是安娜診所新添的雇員，遊樂城精靈的扮演者，現代科學的隱身牛！」

「隱身牛？」米娜緊閉著眼睛，輕輕喊出聲來，又慢慢睜開眼睛，直視阿哞。「原來就是您在遊樂城裡陪我玩，陪我捉迷藏，在我的耳根吹熱氣，在我的房間替我撿起披巾。您就是那個精靈？」阿哞尷尬地點點頭。火奴魯魯卻搖頭否認：「不是，他不是精靈，他只是科學實驗的志願者。」他瞥了眼安娜醫生，聲調漸漸提高：「也就是說，現代科學已被用來在大白天製造幽靈鬼魅的假象。」他踱到阿哞身邊，譏笑地說：「請您告訴我們，您是真的喜歡米娜小姐，還是利用隱身來戲弄她？」

米娜聽了警長的話，想到自己在不知情的情況下，一舉一動都曝露在異性的眼皮底下，心中很不是滋味。阿哞面對米娜的窘迫和警長的責難，膽怯地低頭說：「請米娜小姐原諒，我真的不是要偷窺您，我實在是情不自禁，絕不敢有絲毫戲弄您的念頭！」牛老爹快步來到米娜身邊，安慰她說：「您請放心，我這個外甥是個老實孩子，他沒有壞心。」米娜這才心情緩和過來。

面對警長的嚴厲斥責，安娜醫生絲毫沒辯解。臨別前，她微笑帶領大家參觀診所的藥庫。藥庫裡有蟬兒送來的蟬殼、蠶兒送來的桑葉、鹿獻出的角、河蚌獻出的珍珠、金絲燕銜來的燕窩、蜜蜂送來的蜂蜜和螞蟻扛來的乾燥蠍子。其中，珍珠、鹿角和蠍子都磨成了粉。大家看了都讚不絕口。（待續）