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中學生的一天

卓芸嘉（俄勒岡州，波特蘭慈濟人文學校）

今天是恢復一般中學課程表的第一天。我一到學校就要去指導老師的教室報到，老師會和我們討論學校會發生的事情，我們也會一邊玩遊戲，一邊漸漸地認識對方。今天我們做了「Character Strong」這個活動，大家分享了我們對中學好奇和緊張的事情。

緊接著就是我的第一堂課，科學課，老師跟大家講解一些新的資料，是建橋必須要知道的。我的隊伍的目標是今天黏完橋三角形橋墩。

下一堂是數學課，我的指導老師也是我的數學老師。他會給糖果當獎品，但是他都在教我早就會的數學，所以數學課有些時候會很無聊。

再來午餐時間就到了，我安靜地吃我媽媽做的午餐。然後是休息時間，有些人喜歡出去玩，有些人喜歡待在大禮堂，而我喜歡在圖書館讀書、做功課，感覺可以在寧靜的環境裡脫離真實世界，很棒！當然，全部美好的事情最後總是會結束的。

時間推進，我們來到健康教育課。教這班的老師叫 Mrs. Lew，她教大家怎麼挑選比較健康的食物跟如何應對壓力。上社會課時，我們學習如何看地圖，我們的老師是 Mrs. McCullough，但她喜歡被叫做 Mrs. Mac。我最喜歡語言藝術課，因為我們會讀很多書跟寫很多故事和作文，就像我現在在寫的一樣！Mrs. Sherman也是一個很棒的老師。

Mrs. Mac也教領導課，老師說，在這裡大家都可以是領導人。

上完領導課就是合唱團，我們會先做熱身練習。教合唱的老師是Mr. Becker，Mr. Becker是一個很搞笑的老師，我認為和他做事很有趣。他現在在教我們一首歌叫「Amavolovolo」。這就是我在中學的一天。

從小學升上中學是很大的改變。在中學，東西會變得更複雜，你也會得到更多自由和責任。同時，你也會交到很多新朋友，久而久之，就不會覺得中學有這麼複雜跟困難。

我希望大家在中學的時光，都充滿著歡樂和喜愛。

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