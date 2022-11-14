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遊黃石公園

梅曉熙（俄勒岡州，春和學園）

今年夏天，我終於去了美國鼎鼎有名的黃石公園。那是美國第一座國家公園，面積跨越了三個州：懷俄明州、蒙大拿州、愛達荷州

黃石公園的間歇泉可謂世界聞名，但是它的美景遠不止這些。這裡還有壯麗的峽谷、清澈的湖泊、流淌的河流、連綿的山脈。自然的生態環境養育了各種野生動物，這也是它久負盛名的原因之一。

第一天，我去了老忠實間歇泉。我被地球神奇的魔力震撼了！在這裡，冷和熱可以同時並存。間歇泉的周圍是冷的，但它噴出來的水汽卻非常熱。第二天，我又被這裡美麗的自然和珍稀的動物所吸引。黃石公園的大峽谷岩壁是黃色的，下面蜿蜒流著黃石河。在路邊，我還親眼目睹了野牛，牠非常大，但是我不敢靠近。還有活潑可愛的小鹿，我用手機拍下了牠跳躍的身影。然後，我還去了猛獁象溫泉，生養在溫泉的各種藻類使水五彩繽紛，我第一次見到這麼多顏色的水。

第三天，也是最後一天，我到了大稜鏡溫泉，這是公園最值得一看的地方。它是美國最大，也是世界第三大溫泉。這天，陽光非常好，溫泉水是橙色的，這是我最喜歡的景色了。接著，我還去了黃石湖，湖裡不讓人玩水，所以特別清澈。

黃石公園的三日遊雖然短暫，但卻收穫滿滿。

黃石公園 懷俄明州 愛達荷州

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