我學中文四年了，在中文學校還跳了一級。去年得了班級第二名。這些成績很大程度上要歸功於我愛看的中文書和電影 。

我平時喜歡看中文電影。比如《西遊記》、《哪吒鬧海》、《淘氣包馬小跳》等。我特別喜歡《西遊記》裡的孫悟空，覺得他本事真大，喜歡他善惡分明，嫉惡如仇的性格。《哪吒鬧海》裡的哪吒，雖然是個頑童，但是他不聽天命，努力改變命運的故事，我也很愛看。我還喜歡馬小跳、米小圈、姜小牙等，這些人物都非常有趣。

在看中文電影時，我不僅被劇情所吸引，更重要的是我的聽力提高很快。影片中的不少對話，我也會在平時與媽媽爸爸交談時情不自禁地用上了。

我覺得看中文電影是學習中文很好的方法。只要有時間，有好片子，我一定會繼續看的，也會邀請朋友和我一起看。

聶孜恒（加州 ，千橡中文學校）

我發現學習中文有很多好處。以前我看中文動畫片，只看畫面，聽不懂在說什麼。現在學了中文後，邊聽邊看，有趣極了。還有爸爸媽媽給我買的中文書，一開始我只能看書裡的插圖，現在我也能看懂書裡的意思了。

通過學習中文，我回中國探望爺爺奶奶時，也能用中文和他們交流，告訴他們我在美國的學習生活。

跟著爸爸媽媽去中餐館 吃飯，我也能看懂一部分中文菜單，會挑選自己喜歡的菜和小點心吃。

總之，我現在又會說英文，也能說不少的中文，還會說一點點西班牙文。我覺得世界上的三大語文我都能知道些，心裡真的非常高興。