我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

學中文

羅安娜（加州，千橡中文學校）

我學中文四年了，在中文學校還跳了一級。去年得了班級第二名。這些成績很大程度上要歸功於我愛看的中文書和電影

我平時喜歡看中文電影。比如《西遊記》、《哪吒鬧海》、《淘氣包馬小跳》等。我特別喜歡《西遊記》裡的孫悟空，覺得他本事真大，喜歡他善惡分明，嫉惡如仇的性格。《哪吒鬧海》裡的哪吒，雖然是個頑童，但是他不聽天命，努力改變命運的故事，我也很愛看。我還喜歡馬小跳、米小圈、姜小牙等，這些人物都非常有趣。

在看中文電影時，我不僅被劇情所吸引，更重要的是我的聽力提高很快。影片中的不少對話，我也會在平時與媽媽爸爸交談時情不自禁地用上了。

我覺得看中文電影是學習中文很好的方法。只要有時間，有好片子，我一定會繼續看的，也會邀請朋友和我一起看。

聶孜恒（加州，千橡中文學校）

我發現學習中文有很多好處。以前我看中文動畫片，只看畫面，聽不懂在說什麼。現在學了中文後，邊聽邊看，有趣極了。還有爸爸媽媽給我買的中文書，一開始我只能看書裡的插圖，現在我也能看懂書裡的意思了。

通過學習中文，我回中國探望爺爺奶奶時，也能用中文和他們交流，告訴他們我在美國的學習生活。

跟著爸爸媽媽去中餐館吃飯，我也能看懂一部分中文菜單，會挑選自己喜歡的菜和小點心吃。

總之，我現在又會說英文，也能說不少的中文，還會說一點點西班牙文。我覺得世界上的三大語文我都能知道些，心裡真的非常高興。

電影 加州 中餐館

上一則

難忘的游泳課

下一則

錢會說話（上）

延伸閱讀

電影情節街頭上演 法拉盛男遭持槍追殺2車夾擊

電影情節街頭上演 法拉盛男遭持槍追殺2車夾擊
16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬

16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬
曾擠下張曼玉成女主角 倪淑君超凍齡

曾擠下張曼玉成女主角 倪淑君超凍齡
中文學校聯合會 李梅如再度任會長 推實體課程

中文學校聯合會 李梅如再度任會長 推實體課程

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22
可樂王∕圖

我是美國老司機（上）

2022-11-07 02:02

常在我心的民歌

2022-11-12 02:02

惆悵不已

2022-11-10 01:00

當我老了

2022-11-09 02:00

明星醫學生

2022-11-05 02:01

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票