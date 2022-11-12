我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

我的夢想

王靝彥（紐約華僑學校）

夢想是人們未來想做的事情。有些人沒有夢想或目標，他們覺得沒有問題，但是長期沒有夢想或目標，這是萬萬不可的，因為夢想和目標會指引我們前進的方向。

我想要成為一名糕點師，或是當一名自製產品的企業主。我真的很想成為一名糕點師，因為我喜歡烘焙，而且我也是一個美食家。我也想成為自己產品的企業主，我希望發揮創意，做任何我想做的事情，並且樂在其中。我喜歡這兩種工作，因為我能從中獲取樂趣。我可以把藝術與烘焙結合起來，設計屬於自己的產品。

為了能夠實現這個夢想，我必須更努力地去學習烘焙、了解烘焙，並不斷嘗試，這樣人們跟我自己才會對我的糕點感到滿意。

我的夢想是成為一名糕點師，我將通過努力工作和每天練習來證明我的決心，我也會更努力學習中文，為夢想做準備，結合中式與西式糕點，做一名有特色的糕點師。不管道路有多難，我都會堅持到底！

張玨軒（紐約華僑學校）

夢想是一個人想做的事情，而每個人都會有自己的夢想。我夢想成為一名律師，因為律師不僅可以幫助他人伸張正義，還可以賺錢讓生活更加舒適。如果生活沒有夢想的話，人生就沒意義，像一隻不會飛的鳥，什麼都不會成功。

我想成為一名律師，我在電視上看到律師幫他人辯護時口才了得，他的法律知識吸引著我，讓我更想成為律師。想成為律師，我就要努力讀書，多點看法律書，遇到困難，要想辦法克服。就像律師，無論遇到什麼案子，都會想盡辦法打贏官司。就是這種精神教會我，無論遇到什麼困難都不要放棄，只要努力堅持一定會成功。

我相信只要我不斷堅持，我的夢想一定會成真的。

實現自己的夢想，不僅可以給自己帶來榮譽，還可以給家人帶來榮譽，大家都會為我感到開心。

美食

上一則

《老物件情懷》兒時讀物

下一則

疫中申辦醫保

延伸閱讀

波克夏上季賣了50億元股票 推估是這2檔金融股

波克夏上季賣了50億元股票 推估是這2檔金融股
賽普勒斯東正教大主教病逝 生前反對俄羅斯侵烏

賽普勒斯東正教大主教病逝 生前反對俄羅斯侵烏
紐約國際馬拉松 華人展熱情

紐約國際馬拉松 華人展熱情
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22
可樂王∕圖

我是美國老司機（上）

2022-11-07 02:02

明星醫學生

2022-11-05 02:01

飛來橫禍

2022-11-04 02:00
吳孟芸∕圖

廢城故事（上）

2022-11-04 02:02

豐衣足食之後

2022-11-04 02:00

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的