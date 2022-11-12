夢想是人們未來想做的事情。有些人沒有夢想或目標，他們覺得沒有問題，但是長期沒有夢想或目標，這是萬萬不可的，因為夢想和目標會指引我們前進的方向。

我想要成為一名糕點師，或是當一名自製產品的企業主。我真的很想成為一名糕點師，因為我喜歡烘焙，而且我也是一個美食 家。我也想成為自己產品的企業主，我希望發揮創意，做任何我想做的事情，並且樂在其中。我喜歡這兩種工作，因為我能從中獲取樂趣。我可以把藝術與烘焙結合起來，設計屬於自己的產品。

為了能夠實現這個夢想，我必須更努力地去學習烘焙、了解烘焙，並不斷嘗試，這樣人們跟我自己才會對我的糕點感到滿意。

我的夢想是成為一名糕點師，我將通過努力工作和每天練習來證明我的決心，我也會更努力學習中文，為夢想做準備，結合中式與西式糕點，做一名有特色的糕點師。不管道路有多難，我都會堅持到底！

張玨軒（紐約華僑學校）

夢想是一個人想做的事情，而每個人都會有自己的夢想。我夢想成為一名律師，因為律師不僅可以幫助他人伸張正義，還可以賺錢讓生活更加舒適。如果生活沒有夢想的話，人生就沒意義，像一隻不會飛的鳥，什麼都不會成功。

我想成為一名律師，我在電視上看到律師幫他人辯護時口才了得，他的法律知識吸引著我，讓我更想成為律師。想成為律師，我就要努力讀書，多點看法律書，遇到困難，要想辦法克服。就像律師，無論遇到什麼案子，都會想盡辦法打贏官司。就是這種精神教會我，無論遇到什麼困難都不要放棄，只要努力堅持一定會成功。

我相信只要我不斷堅持，我的夢想一定會成真的。

實現自己的夢想，不僅可以給自己帶來榮譽，還可以給家人帶來榮譽，大家都會為我感到開心。