我四歲就開始學音樂了，那時候我先學鋼琴，一年多以後才開始學大提琴。我將來想成為一名大提琴家，所以必須充分了解作曲家的生平和他寫那些曲子的動機。現在，我來分享一些傑出作曲家的生平和曲子。

在古典音樂的世界中，莫札特是大家公認的天才，他記憶力驚人，彈奏鋼琴的技術更好。他晚年的生活非常窮苦，可是作品總是充滿了歡樂的氣氛。莫札特的父親是一位作曲家和小提琴家，莫札特從小便跟著父親學音樂。三歲學琴，五歲開始創作，後來他和父親、姊姊在歐洲巡迴演出，受到觀眾們的喜愛。

一七八二年，莫札特和康士坦莎‧韋伯（Constanze Weber）小姐在維也納結婚，莫札特很高興可以脫離他父親的掌控。一開始，他們生活得還不錯，有許多作品都非常成功，但是因為兩人都不會理財，加上戰爭的因素，很快地他們就窮困潦倒。三十五歲的時候，莫札特因為生病而去世了。他有許多著名的曲子，例如：魔笛、安魂曲和小夜曲。莫札特被稱為音樂神童，當之無愧。

貝多芬是首屈一指的作曲家。從小他的爸爸就期望他成為像莫札特第二，對他十分嚴格。加上貝多芬的爸爸是個酒鬼，喝醉酒以後經常打他。因為他從小被虐待，所以長大後，貝多芬的情緒不太穩定。他平常很有自信又固執，不過大部分的時候脾氣都很暴躁，導致沒朋友。

貝多芬約在二十八歲的時候，聽力開始退化，到四十四歲時完全耳聾了，變得更孤僻。儘管他耳聾了，還是繼續作曲，一直到五十六歲去世。他總共寫了九部交響曲，三十二首鋼琴奏鳴曲，十六首弦樂四重奏。他的作品最出名的是：第五號命運交響曲、月光奏鳴曲、給愛麗絲和他的五首大提琴奏鳴曲。

了解這些作曲家的生平以後，我深深領悟了他們作品背後的意義。而我在演奏他們的曲子時，更能流露出深厚的感情。我希望更多人去探討他們的故事和音樂，讓他們偉大的作曲薪火相傳下去。