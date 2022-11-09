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安娜診所／《隱身牛》系列之四

白丁（馬里蘭州）

警長火奴魯魯邊開車，邊聽牛老爹數落他的外甥：「上個月，阿哞不見了，不知去了什麼地方。上星期，他突然現身塞給我一大把錢。我問他哪來的錢，在哪兒混事，他死不肯說。我不放心，有天暗地裡跟蹤他，發現他什麼事都不做，獨自在遊樂城遊蕩。我上前想問，他竟像變魔術似地不見影了。」說話間，已到了遊樂城。

兩人走到內牆裡，牛老爹指著那一間間斗室說道：「我眼見他打開每個斗室的門查看，臉上露出失望的表情。誰知他走到走廊盡頭，那沒有門，也沒有窗，竟憑空消失了！」

警長送牛老爹回家後，一刻不停趕往警署。一進門，黃鼠狼比利奇奇就遞上厚厚的光學大字典，老狼阿卡沙沙向他報告，指奶牛小姐米娜從旅館來過電話。火奴魯魯興奮地一手翻開大字典，一手撥起電話。電話那端，米娜小姐哞哞直笑：「您不是說，一有精靈的消息就告訴您嗎？」警長趕緊放下字典，對著電話直嚷：「那精靈跟您到了旅館？」米娜說：「是呀，起先我還不知道呢。我的披巾掉在地上，忽然自動升起來，掛到了衣架上。桌子上又變出了玉米粒。」警長語氣更急：「精靈還在嗎？」米娜嘆氣：「一直沒有動靜，可能走了吧。」警長記下米娜的房號，就掛了電話。隨後，他就關在屋裡翻那本光學大字典。

第二天中午，火奴魯魯繫上領帶，先去旅館接了米娜小姐，又去農村接了牛老爹，笑著對兩位說：「今天是個好日子，我請你們去安娜診所作客。米娜小姐會在那見到可愛的精靈，牛老爹會在那見到行蹤不明的外甥。你們一定等不及了吧？」米娜一臉欣喜，牛老爹仍是疑慮重重。

很快就到安娜診所，阿卡沙沙和比利奇奇早已候在門口。安娜醫生遠近聞名，五位訪客小心翼翼進客廳。客廳的長窗兩側是深咖啡色的落地窗帷，從窗帷縫隙裡看見外邊各種顏色的繡球花。過了一會，安娜醫生出現，細細的脖子、抹著口紅、吊著耳墜，髮髻上還插鮮花。短袖紫衫，邁起步來十分優雅。紅毛狐狸、老狼、黃鼠狼、奶牛小姐和牛老爹都得仰起頭來，才能和安娜的視線相接。

（待續）

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