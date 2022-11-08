我最喜歡的發明是「圓周率」，因為我認為求解圓周率的方法很巧妙。

中國南北朝時代，有一名非常偉大的數學家，名叫祖沖之。祖沖之通過在一個圓圈內反覆畫線並計算該形狀的面積，而推算出圓周率的近似值。當古代數學家想知道圓的面積時，他開始用蠻力解決它。通過一遍又一遍地計算，他最終發現圓周率的近似值為3.1415926到3.1415927之間。真正令人驚嘆的，不僅是他的堅持，而是直到今日，人們仍然沒能算出圓周率的精確數值。數學家早已停止手動計算，隨著科技進步，現在的計算機已經能夠計算出超過一百萬個圓周率小數點後面的數字，可是我們卻仍然不知道圓周率是否有盡頭。

直到現在，我們仍然從祖沖之的發現中受益匪淺，因為圓周率對於計算圓的面積是必不可少的──圓的面積是圓周率乘以半徑的平方。即使我們不可能有一個完美的圓形，但這不僅在數學課上有用，在建築和工程中也有所幫助。因為我們知道，圓周率的小數點後面有無限個數，所以我們必須計算無限個圓周才能畫出一個完美的圓。這不是很不可思議嗎？

無限的概念對我來說非常有吸引力，因為一個數字永遠不會結束，就意味著人類永遠無法解決它，永遠都有挑戰。換句話說，圓周率確實是未知的，甚至是不可能的被算完的。理論和存在是已知的，但我們人類永遠無法完全理解它。這就是為什麼我喜歡圓周率的發明，或者更像是發現。