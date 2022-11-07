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一次愉快的體驗

周心韻（中國）

今秋升入初中以來，我經歷了很多事，這些事有快樂、有愉悅、有失望……，而「十一」假期時我從永定門步行到鐘鼓樓，是一次令我愉快而又印象深刻的體驗。

從永定門步行到鐘鼓樓，這是老師布置給我們的「十一」黃金周假期裡一項有趣的作業：步行五公里的體驗。

我查閱下來，發現北京中軸線，南起永定門，北到鐘鼓樓，直線距離約七點八公里。繞道一路的建築物，走下來，路程會更長。難道我只走五公里？不，我決心走完全程。

於是我和媽媽計畫好後，那天上午，我們坐公交車先去永定門。從車上向外面的美景望去，想到即將開始的遠足體驗，我的心情已經開始興奮起來。

到達了永定門，我看到了永定門城樓矗立在永定門公園內。

公園裡十分幽靜，我們從大清皇帝曾經走過的御道上穿過了公園。一路上花草樹木繁盛，人們在公園內悠閒地活動，可見北京的疫情控制得相當好。

這些場景令我感到十分愉快。穿過了永定門公園，我和媽媽來到熱鬧非凡的前門大街上小憩。

在前門大街休息之後，我們繼續往前步行。經過一段路程，我和媽媽來到了景山公園後面，再往前走，便是鼓樓和鐘樓。去往鐘鼓樓的路上，行人熙熙攘攘，十分熱鬧。

到達了鐘鼓樓後，回望一路，我們連走帶小憩，已到下午四點半了，共歷時五個半小時'，終於走完北京中軸線全程，超額完成了五公里的作業要求！

十月的北京，逐漸進入深秋。秋高氣爽，給古建築和周圍景色增添了別樣的風味。充分領略了古代建築之幽，文化之韻，景物之美，所有這一切，令我心曠神怡，忘記了疲勞，這真是一次非常愉快的體驗。

回到家中，我就連畫帶文字，完成了一份「追憶北京中軸線歷史」的畫報報告。

北京 疫情

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