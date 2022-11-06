這個秋假，我跟家人去了日本 ，第一天我們坐火車去京都。下了火車，我跟奶奶走進一個竹林，然後看見一間漂亮的寺廟，因為那間代表財富的寺廟很古老，我們不能進去參觀。

中午時，我們去一個產豆腐的地方，媽媽說京都以豆腐和抹茶聞名。後來我們去看猴子，還餵猴子吃香蕉，牠們好可愛！

後來我們和奶奶去一間餐廳吃飯。第二天我們跟奶奶坐火車去東京迪士尼 ，我們住迪士尼主題房間，隔天我們就去玩好多遊樂設施，也看了不同的節目。但是節目是講日文，沒有英文，所以我和媽媽，哥哥都不知道他們在說什麼。即便如此，我們仍然很喜歡這個樂園。

我和媽媽都很想要再去日本，因為日本有好多東西可以看。我喜歡秋天，也喜歡秋假！

鄧心恩（加州，學園雙語學校）

在秋假，我跟家人去了喬治亞州的亞特蘭大，以及田納西州的納什維爾和查塔努加。

在亞特蘭大，我們去了很多地方、吃了很多炸雞。我們去參觀「可口可樂 世界」，喝了很多不同的汽水，也去參觀馬丁路德金恩小時候的家。我最喜歡的地方是喬治亞山過山車，因為我們可以自己控制過山車的速度。

在納什維爾，我們住的酒店以前是教堂，非常特別。

期間，我們去田納西博物館，也去了大奧普里購物中心和酒店。最後我們去了查塔努加，在田納西水族館看了企鵝、蝴蝶和魚，我最喜歡的是一隻小孔雀。我們也坐纜車上瞭望山，但我不喜歡，因為我怕高。

這次的秋假旅行中，我最不喜歡喬治亞和田納西的食物，最喜歡可口可樂世界和喬治亞山過山車！