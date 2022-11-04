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芭蕾舞者夢

陳俊萊（紐約華僑學校）

你有夢想嗎？夢想是什麼？為什麼我們要有夢想呢？

其實，在這個世界上，每一個人都有夢想，我也不例外。

夢想是一種希望，努力達到目標，夢想才會實現。夢想也需要家人的支持、力量和鼓勵。要實現一個夢想，就好像馬拉松一樣，長跑一段路程，而不是短程衝刺。

我夢想成為一位出色的芭蕾舞者。其實，芭蕾舞不僅是舞蹈，它也是一種運動，需要很多的耐心。我現在就正在堅持地學習我喜歡的舞蹈。

它是一種希望、是一種快樂，驅使我往那個方向前進。追求夢想的路上，我有時會感到疲累，有時也會感到輕鬆。

每次上課訓練前的三十分鐘，我都必須先拉筋，然後老師才開始正式教課。鋼琴師會彈古典音樂，而我們就以優雅的姿勢跳舞，真有趣！我每次跳芭蕾舞時都會很開心。芭蕾是一個挑戰，我每一次都會挑戰自己，克服一個又一個的困難。芭蕾也需要技巧，這些都是我下了苦工的。我目前在倫敦皇家芭蕾學校訓練芭蕾舞，而且，今年我又被皇家歌劇院錄取再次上台表演，我太開心了！

所以，我要加倍努力來走這一條路，成為一位成功而有名的芭蕾舞者，為中國人爭光。

因為夢想的存在，我有了前進的目標，所以我會更努力、更堅持來實現它。我相信，迎接挑戰，不斷克服它，未來我一定會是名出色的芭蕾舞者。

感謝學校給我訓練的平台，讓我時常參與演講比賽及其他活動，讓我在舞台上如同閃亮的星星。華僑學校校長也時常提醒我們：「吃得苦中苦，方為人上人」，我不畏懼練習時的辛苦，為了達成夢想，辛苦也值得。希望我的夢想能夠實現！

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