池塘邊奇異一幕／《隱身牛》系列之三

紅毛狐狸警長火奴魯魯覺得奇怪，抽水馬桶怎麼會自動抽水？小小斗室沒有風，奶牛小姐的毛髮怎麼會飄起來？他眼珠一轉，問道：「米娜小姐，那精靈在您耳根吹的是熱氣還是冷氣？」米娜低下頭對著膝蓋輕輕吹氣，得意地說：「跟我的一樣，暖暖的。」

火奴魯魯羨慕地說：「您真是個幸運兒！我參加過英國 鬼魂聯誼會舉辦的鬼屋旅遊，卻一個鬼魂都沒有遇到。」話匣子一打開就合不上了，他從狄更斯在一八六二年建立鬼魂聯誼會說起，說到居里夫人在一八八二年成立心靈研究協會；又從亨利八世的第二個妃子挾著被砍下的頭在倫敦塔遊逛說起，說到葬在劇場 夾牆里的戲子，坐在劇場後排為新上演的戲喝彩。最後，他慫恿米娜：「幸運兒，我相信那可愛的精靈一定跟隨在您的身旁，您不妨丟下一張鈔票，看他怎樣替您撿起來。」米娜甩了甩尾巴：「不，我不能將他當成奴僕，他是我的親密朋友。」她不樂意地回答，自顧自出了斗室，向外牆的池塘走去。警長見了，連忙跟上。

池塘像一面明鏡，倒映著蔚藍的天空。池塘邊有一排綠樹，一個個豎立著，像準備去衝浪的滑板。貼著綠樹，擺著兩個紅艷艷的大花瓶。而最吸引米娜小姐眼球的，是大花瓶上還有精緻的花紋和圖案。她正聚精會神時，大花瓶的上方，懸空出現了一顆美麗的心，半是藍色、半是紅色，有節奏地跳動著，浪漫極了！

米娜小姐喃喃自語：「他要將愛心奉獻給我嗎？我該怎麼辦呢？」火奴魯魯嘆了口氣，將名片遞給了米娜，懇切地說：「那可愛的精靈不會放過您，還會有奇遇等著您，看在我倆都是鬼屋迷的緣份上，別忘了繼續同我分享！」

火奴魯魯剛回到警署，農民牛老爹急急找上門來，他是為小外甥的事求助警長。「俗話說：天上雷公，地上舅公。可我這個做舅舅的，卻管不住外甥。我外甥不知哪兒學來邪門功夫，嚇得我心裡撲通撲通。警長先生，請讓我帶您去一個地方。」牛老爹一臉愁容。

於是，火奴魯魯讓阿卡沙沙在警署守著，讓比利奇奇去大森林科學中心借光學大字典，他自己開車帶著牛老爹上路。一路上，牛老爹說個不停。原來，他同外甥阿哞親如父子，一起耕田，一起播種，一起收穫。（待續）