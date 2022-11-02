我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

池塘邊奇異一幕／《隱身牛》系列之三

白丁（馬里蘭州）

紅毛狐狸警長火奴魯魯覺得奇怪，抽水馬桶怎麼會自動抽水？小小斗室沒有風，奶牛小姐的毛髮怎麼會飄起來？他眼珠一轉，問道：「米娜小姐，那精靈在您耳根吹的是熱氣還是冷氣？」米娜低下頭對著膝蓋輕輕吹氣，得意地說：「跟我的一樣，暖暖的。」

火奴魯魯羨慕地說：「您真是個幸運兒！我參加過英國鬼魂聯誼會舉辦的鬼屋旅遊，卻一個鬼魂都沒有遇到。」話匣子一打開就合不上了，他從狄更斯在一八六二年建立鬼魂聯誼會說起，說到居里夫人在一八八二年成立心靈研究協會；又從亨利八世的第二個妃子挾著被砍下的頭在倫敦塔遊逛說起，說到葬在劇場夾牆里的戲子，坐在劇場後排為新上演的戲喝彩。最後，他慫恿米娜：「幸運兒，我相信那可愛的精靈一定跟隨在您的身旁，您不妨丟下一張鈔票，看他怎樣替您撿起來。」米娜甩了甩尾巴：「不，我不能將他當成奴僕，他是我的親密朋友。」她不樂意地回答，自顧自出了斗室，向外牆的池塘走去。警長見了，連忙跟上。

池塘像一面明鏡，倒映著蔚藍的天空。池塘邊有一排綠樹，一個個豎立著，像準備去衝浪的滑板。貼著綠樹，擺著兩個紅艷艷的大花瓶。而最吸引米娜小姐眼球的，是大花瓶上還有精緻的花紋和圖案。她正聚精會神時，大花瓶的上方，懸空出現了一顆美麗的心，半是藍色、半是紅色，有節奏地跳動著，浪漫極了！

米娜小姐喃喃自語：「他要將愛心奉獻給我嗎？我該怎麼辦呢？」火奴魯魯嘆了口氣，將名片遞給了米娜，懇切地說：「那可愛的精靈不會放過您，還會有奇遇等著您，看在我倆都是鬼屋迷的緣份上，別忘了繼續同我分享！」

火奴魯魯剛回到警署，農民牛老爹急急找上門來，他是為小外甥的事求助警長。「俗話說：天上雷公，地上舅公。可我這個做舅舅的，卻管不住外甥。我外甥不知哪兒學來邪門功夫，嚇得我心裡撲通撲通。警長先生，請讓我帶您去一個地方。」牛老爹一臉愁容。

於是，火奴魯魯讓阿卡沙沙在警署守著，讓比利奇奇去大森林科學中心借光學大字典，他自己開車帶著牛老爹上路。一路上，牛老爹說個不停。原來，他同外甥阿哞親如父子，一起耕田，一起播種，一起收穫。（待續）

劇場 英國

上一則

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

下一則

草原上的羅蕾萊

延伸閱讀

上海聯誼會慶32周年 鄉親歡聚

上海聯誼會慶32周年 鄉親歡聚
遊樂城鬧鬼／《隱身牛》系列之二

遊樂城鬧鬼／《隱身牛》系列之二
艾爾蒙地警長Ben Lowry病逝

艾爾蒙地警長Ben Lowry病逝
聖縣警長貪腐案 知名訴訟律師駁對史密斯阻擋調查指控

聖縣警長貪腐案 知名訴訟律師駁對史密斯阻擋調查指控

熱門新聞

香港故宮最近展出一批來自北京故宮的文物，其中的「乾隆帝行書述悲賦」，是乾隆帝在妻子富察皇后去世滿100天之時，寄託哀思的詩作。(圖：香港故宮提供)

是真愛？乾隆給富察皇后的百日情書曝光 字字深情

2022-10-27 20:53

分家產的智慧

2022-10-30 02:02
國際級舞蹈家許芳宜分享過往求學趣事。圖／三乘影像事務所提供

被譽「瑪莎葛蘭姆傳人」 許芳宜在紐約吃麵潸然淚下

2022-10-27 11:57
洛杉磯加州大學（UCLA）教授史嘉柏（David Schaberg）難忘40年前到台灣學中文，感激台灣人對他的溫暖，鼓勵學生到台灣交流。（中央社）

美國教授研究左傳成名 難忘40年前留學台灣

2022-10-30 16:06
一系列記錄新冠疫情封鎖期間的「日常生活瑣事肖像」近期贏得世界上最負盛名的攝影獎之一。（截圖自National Portrait Gallery）

法國攝影師「疫情封鎖日常肖像」奪1.7萬元攝影大獎

2022-10-26 00:41
策展人梅耶-布瑟28日跟荷蘭抽象藝術家蒙德里安作品「紐約市1號」合影。據她說明，此作品過去75年一直是倒掛展示，但要是現在把作品正掛，就有可能會解體。（路透）

藝術品「掛反了」超過75年 專家說明為什麼無法擺正

2022-10-29 02:04

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公