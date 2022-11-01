今年夏天，我終於和爸媽回韓國探望家人。韓國有很多有趣的地方，我做了很多好玩的事情，比如買東西、吃漢堡、喝汽水，還有爬山。

我去了一個很好的韓國餐館，可是我忘記這個餐廳的名字。這家餐廳有很好吃的牛肉叫Galbi，Galbi在韓文是醃牛肉的意思。我推薦來韓國一定要吃，這道菜是韓國的家常菜，幾乎在每家餐館都有這道菜。

我還去了一間很大很有名的百貨公司，叫Shinsaegae新世界。裡面有很多的東西，比如家具和玩具。這是一間韓國連鎖的百貨公司。

媽媽買了寶可夢的玩具給我，雖然寶可夢來自日本 ，但是你可以在韓國買到。因為全球化的關係，我們可以在一個地方買到全世界各種各樣的東西。我覺得當現代的小孩非常的幸福。

韓國還有許多寺廟，很多地方的寺廟是佛教的。我在韓國釜山的鄉下看到一個很大的金佛像，人供奉給祂米飯和錢，因為大家想祈求好運。

我也爬了很多山，我爬的山，最高的高度是六百三十九公尺，然後山上也有寺廟，這裡不只有佛像，還有兩隻金豬。這兩隻金豬是寺廟神的寵物，如果你摸牠們的頭或是鼻子，你的運氣會變好，還可能會得到很多錢。所以很多人都來這裡摸金豬，這些是你在美國看不到的景象。

雖然韓國很好玩，但我也會想家，所以我告訴媽媽我想吃美國的漢堡。因為我是從紐約來的，而紐約的漢堡有名又好吃。

在首爾有一家很好吃的漢堡餐館叫吉伯爾，我推薦大家要吃他們的起司漢堡、洋蔥圈和薯條。起司漢堡非常美味，他們用百分之百的韓牛製成；洋蔥圈和薯條都新鮮且香脆。

聽我說了這麼多，我就是想告訴你們，我很推薦大家去韓國玩！