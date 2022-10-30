很久很久以前，有一個村子，大家快快樂樂地生活在一起。

可是，每到萬聖節 的那一天，村民都很害怕，因為怪獸會出來吃人。有一年，大家團結想辦法要來對付怪獸。

萬聖節當晚，村民把好多蘋果 放在院子。怪獸來了，看到蘋果說： 「我先吃蘋果再吃他們。」怪獸吃了蘋果之後還是吃了兩個人，吃飽就回家了。

天亮了，大家說：「哎呀！怪獸吃了蘋果還吃人！」他們回家繼續想辦法對付怪獸。

一年一度的萬聖節又到了！這次他們在院子裡放很多糖果。怪獸來了，怪獸吃了糖果，吃得飽飽的就回家了。

大家很開心，這次沒有人被怪獸吃掉了。從此以後，每到萬聖節，人們會把很多糖果放在院子給怪獸吃。

麥小耘（加州 ，College Park Elementary School）

很久很久以前，有一個小村子。每到萬聖節，村子裡的小朋友都會開開心心地到街上去討糖，「不給糖就搗蛋！」大家異口同聲地喊。

可是，今年小朋友怎麼討都討不到糖，大家決定去森林找吸血鬼、小鬼和巫婆討糖。

小朋友們先到了吸血鬼的山洞裡，他們問：「你有糖果嗎？」吸血鬼回答：「我沒有，我不喜歡糖果！我喜歡吸你們的血！」小朋友連滾帶爬地逃回村子。

小朋友們接著跑到小鬼的家，他們問：「你有糖果嗎？」小鬼回答：「我沒有，我不喜歡糖果，我喜歡嚇人！」小朋友們聽了落荒而逃。

小朋友們最後到了巫婆的家，他們問：「你有糖果嗎？」巫婆回答：「我等了你們好久了，進來吧！」

小朋友們很害怕，但還是進了巫婆的家。大家看到桌上堆滿了糖果，驚喜萬分。巫婆說：「拿吧！多拿一點！下次再來喔！」

小朋友興奮地拿了糖果，唱著歌回村子。今年的萬聖節真好！