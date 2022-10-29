萬聖節 是一個很好玩的節日。

我覺得在這個節日出去跟別人要糖果很有趣。小時候常常都會在萬聖節出去要糖，我打扮過很多不同的角色，討過很多糖，也刻過南瓜燈。

我裝扮過最多次的角色是超級英雄！因為我那時候特別喜歡超級英雄。我扮過美國隊長、超人和鋼鐵人。印象最深的是有一年跟爸爸媽媽和朋友一起去討糖，裝扮成超人，因為那是我第一次扮那樣的角色。

每年去討糖是萬聖節的一個傳統，我以前都會跟朋友去，甚至我們還去過一些百貨公司討，因為總會拿很多糖，而這是萬聖節我最喜歡的一點。

最後，我每年也都會刻南瓜燈。我是和爸爸媽媽一起刻的，所以每次都會刻得很好看，我們會將刻好的南瓜放在家門口，裡面放蠟燭，讓鄰居們看。有一年，我們把南瓜塗成了黑色，然後在上面畫很有趣的圖案，每年的這個活動都很好玩。

這是我以前萬聖節的故事，可是因為疫情，這兩年都不太能去討糖了，雖然我已長大了，但是在我心中，萬聖節依然還是個很好玩的節日。

陳沈識（加州，西來中文學校）

全世界都有不一樣的萬聖節。

在墨西哥 ，每年十一月一日是亡靈節，他們會在玩偶上裝飾骷髏圖案，並且在祭壇上祭拜。

泰國是黎府鬼節，在每年的六月。那天所有人都會戴上彩繪的鬼面具，到大街上去遊行 。

美國的是萬聖節，很好玩，因為我們可以穿上我們喜歡的服裝去要糖果。每年十月三十一日，吃完晚飯以後，爸爸、姥姥、弟弟和我就會一起去附近的鄰居家要糖，敲門說「Trick or treat」，鄰居們會給我們各種各樣的糖，有巧克力糖、棒棒糖、墨西哥糖和爆米花等。

每年我和弟弟要來的糖很多，所以我們會把一部分的糖果捐贈給軍人。

這就是我的萬聖節，希望今年可以更好玩！