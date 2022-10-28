李叔叔租住在孟家的地下室，地下室背面貼著土牆，對面則與後院地面等平，恰如房子的底樓；門窗光線十分明亮、空氣流暢，院中花木扶疏、鶯歌鳥語，對念法律博士班課業繁重的李叔叔，在精神上應該會有一種舒解壓力的作用，其實不然，真正能為他減壓的，是太平洋彼端來的、朱阿姨每周一次的航空郵件，也是李叔叔珍貴的情書。

有一天，孟家三歲的女兒小晴午覺初醒，睜著惺忪雙眼來到客廳，分別是六歲及四歲半的兩個姊姊正坐在地毯上玩遊戲 ，小晴興奮地想一起玩，姊姊們卻因為她年紀太小不懂規則而不讓她參與，她只能失望離開。正當此時，突然門口一聲響，原來郵差正在門口送進一些郵件，媽媽自廚房探出頭來交待小晴，地上那張藍色郵件是李叔叔的，請把它放在電視櫃上。聽到姊姊們不斷地歡聲笑語，小晴無趣地獨自坐在沙發上看卡通。

沒多久，李叔叔下課回來，帶著企盼的眼神高聲問：「郵差來過了嗎？」媽媽說：「你的信在電視櫃上。」李叔叔說沒見到。媽媽問小晴，小晴淘氣地說：「我藏起來了！」「藏在哪裡？」李叔叔和媽媽不約而同地問她，「不告訴你們！」笑著說完隨即跑進睡房躲起來，媽媽心中暗暗口叫苦，小孩子哪懂大人的焦慮，竟玩起躲迷藏來！媽媽勸李叔叔下樓歇歇，她一會兒會把信找出交給他。在媽媽說好說歹游說下，小晴自童話書中取出郵件，嘻笑地遞給媽媽，李叔叔拿到信後，半真半假地笑對小晴：「小晴！你給我記住！你快快長大，李叔叔將來也要藏你的情書！」

四十三年後，孟家姐妹們在台北與李叔叔和李嬸嬸（當年的朱阿姨）餐聚，李叔叔提到藏信往事，大家哄然大笑，李叔叔說：「當年說要報復藏你的情書，是嚇唬你的！」已是兩個孩子母親的小晴，滿懷歉意紅著臉再三向李叔叔說對不起！