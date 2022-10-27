有一年的秋天，麗麗去爺爺奶奶的家。

爺爺奶奶問麗麗：「我們要去買一些南瓜，你要去嗎？」麗麗回答：「我要！我要！」爺爺便帶著麗麗坐到車子裡。麗麗心想，我想要一隻兔子，這是我秋天的願望。於是她問爺爺奶奶：「南瓜買完，我們可以買一隻兔子嗎？」爺爺奶奶說：「或許可以，讓我們想一想好嗎？」麗麗點點頭。

他們到南瓜場的時候，麗麗看到很多南瓜，她看上一顆很大的南瓜，卻怎麼也搬不動，只好選擇小一點點的南瓜，努力地將南瓜搬到車上。但因為南瓜實在太重，掉下去砸在她的腳上，「啊，好痛啊！」麗麗開始放聲大哭。

突然，麗麗感覺到一個毛毛的東西在她的腳上動，她低頭一看，啊！是一隻兔子！

「這就是我秋天的願望！」

麗麗看到南瓜被咬開了，一隻兔子從裂開的南瓜掉了出來，不但身體上有南瓜子也有橘色的南瓜，她大喊：「爺爺奶奶快來看看，有一隻兔子呢！我可以養牠嗎？」爺爺很快地答應：「當然可以。」

麗麗非常開心，因為她有一隻兔子了，這是她秋天的願望。爺爺奶奶買了許多兔子需要的東西。麗麗高興極了，想給兔子起個名字：「秋秋！」因為她在秋天發現了牠、養了牠，秋天的小兔子！