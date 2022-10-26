遊樂城鬧鬼／《隱身牛》系列之二

大森林的邊緣有一個廢棄的修道院，不知什麼時候修建一新，成了遊樂城。

紅毛狐狸警長火奴魯魯帶著兩個部下進了遊樂城，只見裡面分外牆、內牆，內牆裡有一間間的斗室，原先是修女住的。斗室裡，只有一椅一桌一床。火奴魯魯從一本很著名的書裡知道，修女從來不出大門，每天在斗室裡晨禱、午禱和晚禱。這本書還告訴他，最早的大學是從修道院發展而來。他打量著四周，心存敬畏。

「我來打頭陣，裡裡外外用力放幾個臭屁，保證那鬼被我嚇跑！」黃鼠狼比利奇奇自告奮勇。火奴魯魯立刻一頓訓斥：「不可胡來，你敢闖出禍來，看我怎麼治你！」比利奇奇嚇得縮起圓圓的頭和矮矮的腳，顯得身子更小了。「別耍你的小聰明，大白天哪有鬼？分明是哪個壞蛋搗亂嘛！」老狼阿卡沙沙抬起有著小白斑的臉，譏笑他的同伴。

走廊盡頭的斗室裡，三個小動物正在打量一樣從沒見過的東西：長方形的箱子連著一個大肚子，大肚子上有個圓蓋子，掀開圓蓋子，裡面有一點點水，底下還有個孔。小猴子說是用來喝水的，小貓咪說是用來洗臉的，小山羊說是用來洗腳的。這時來了一頭小奶牛，笑著說：「你們都沒見過世面，這是抽水馬桶。」話剛說完，箱子頂上一個小柄忽然一動，水嘩嘩地沖下來，又從小孔裡溜走了。

火奴魯魯一眼認出那小奶牛就是登上早報的來自荷蘭的米娜小姐，趕緊迎上前說：「恭喜您上了頭條新聞，我跟您一樣，也迷上了遊樂城。」米娜驚喜地問：「難道您也遇上那可愛的精靈？」她很漂亮，全身的毛黑白相間，不僅梳理得閃閃發亮，還拼出花朵般的形狀。她的額頭上有個美麗的白斑，膝蓋下和尾巴也是白的，黑眼睛閃耀著神秘的光芒。

警長恭敬地回答：「我沒有您那樣的好運，您能說給我聽聽嗎？」米娜說：「我真正感覺到他，他一直跟著我。瞧，我一說到抽水馬桶，他就替我抽水啦！」

似乎是為了證實她所說的，她右耳邊的一綹毛髮忽然輕揚起來，露出毛茸茸的耳根。米娜哞哞笑了：「您看，他又在跟我玩呢，吹得我耳根癢癢的！他分明是喜歡我呀，我都不願意回荷蘭了！」警長的兩個部下立刻緊張起來，老狼阿卡沙沙連忙護著警長，黃鼠狼比利奇奇東張西望，可是什麼都沒見到。

（待續）