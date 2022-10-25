在中國，我最喜歡的城市之一就是上海。

首先，上海是一個很發達的城市，路邊都可以看到高樓大廈，很繁榮。

其次，上海的購物中心樣樣都裝飾得很漂亮，非常精緻。我印象最深刻的是上海的奶茶店。我記得有一天，我和媽媽忽然想喝珍珠奶茶，這時，我們就從酒店查詢附近的奶茶店，網上顯示走路三分鐘有一家，走五分鐘還有另一家，周圍賣奶茶的地方列了一整單，好像四面八方想要什麼就有什麼，這就是我喜歡上海的原因。

在上海買東西都特別方便，而且所有地方都非常別致，除了價錢有點貴以外，上海的一切都讓我深深地愛上了它。我已經開始期待下次與上海相遇了。

另一個有趣的城市就是四川。我有很多親戚住在一個叫達州的城市，所以每次在那裡就會留下美好的印象。雖然上次回中國已經是很多年前了，但我依然記得麻辣的四川菜。

有一次，我們家到一個火鍋店吃晚飯，比我小兩歲的親戚就開始吃牛肉，看起來特別香。我實在忍不住了，也嘗了一口，可沒想到，那一口肉辣得我都要爆炸了！那一群四川人到底是怎麼做到的呢？他們吃什麼都辣到不行，不得不令人佩服。總之，雖然享受不了四川的美食 ，但是這個城市一直會留在我心上。

最後，我還和家人去過青島。我們當時住的民宿 從陽台上就能看到藍藍的大海，那裡的風景很美，馬上就吸引了我。我還記得有一天我們去海邊採海帶，雖然海水太冷了，沒辦法游泳 ，但是我們還是收穫滿滿地帶了海帶回民宿。我們接著就把洗乾淨的海帶煮在湯裡，很好喝。青島不光有美景，還有許多好吃的海帶。