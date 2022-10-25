我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

中國印象

何芊芊（加州，長城中文學校）

在中國，我最喜歡的城市之一就是上海。

首先，上海是一個很發達的城市，路邊都可以看到高樓大廈，很繁榮。

其次，上海的購物中心樣樣都裝飾得很漂亮，非常精緻。我印象最深刻的是上海的奶茶店。我記得有一天，我和媽媽忽然想喝珍珠奶茶，這時，我們就從酒店查詢附近的奶茶店，網上顯示走路三分鐘有一家，走五分鐘還有另一家，周圍賣奶茶的地方列了一整單，好像四面八方想要什麼就有什麼，這就是我喜歡上海的原因。

在上海買東西都特別方便，而且所有地方都非常別致，除了價錢有點貴以外，上海的一切都讓我深深地愛上了它。我已經開始期待下次與上海相遇了。

另一個有趣的城市就是四川。我有很多親戚住在一個叫達州的城市，所以每次在那裡就會留下美好的印象。雖然上次回中國已經是很多年前了，但我依然記得麻辣的四川菜。

有一次，我們家到一個火鍋店吃晚飯，比我小兩歲的親戚就開始吃牛肉，看起來特別香。我實在忍不住了，也嘗了一口，可沒想到，那一口肉辣得我都要爆炸了！那一群四川人到底是怎麼做到的呢？他們吃什麼都辣到不行，不得不令人佩服。總之，雖然享受不了四川的美食，但是這個城市一直會留在我心上。

最後，我還和家人去過青島。我們當時住的民宿從陽台上就能看到藍藍的大海，那裡的風景很美，馬上就吸引了我。我還記得有一天我們去海邊採海帶，雖然海水太冷了，沒辦法游泳，但是我們還是收穫滿滿地帶了海帶回民宿。我們接著就把洗乾淨的海帶煮在湯裡，很好喝。青島不光有美景，還有許多好吃的海帶。

民宿 游泳 美食

上一則

坐輪椅捏陶壺 許宗煥偏鄉創出藝采

下一則

我們的圓桌會議

延伸閱讀

四川大熊貓首次旅居中東 飛卡達開啟新生活

四川大熊貓首次旅居中東 飛卡達開啟新生活
分別60年重逢 青梅竹馬95歲領證「餘生要互相照顧」

分別60年重逢 青梅竹馬95歲領證「餘生要互相照顧」
新聞分析／7常委因年齡微調 為習長期執政布2棋

新聞分析／7常委因年齡微調 為習長期執政布2棋
上海女在菲律賓遭綁架關狗籠虐20天 勒贖20萬美元

上海女在菲律賓遭綁架關狗籠虐20天 勒贖20萬美元

熱門新聞

北京故宮所藏「孝聖憲皇后朝服像」，此為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛原型畫像。（圖：香港故宮提供）

正史上的甄嬛原來長這樣 康熙初見只用四個字形容她

2022-10-17 23:24

接受美的凌遲

2022-10-20 02:01
蝸牛竟有喜歡吃深色顏料的癖好。（虹化玉．圖片提供）

一場意外的陪伴

2022-10-23 02:02

管閒事

2022-10-20 02:00

病中亂語

2022-10-22 02:02

意外的三代同堂

2022-10-17 02:00

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目