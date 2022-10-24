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棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

秋來到

唐明敏（台灣）

青天闊 白日照

群雁飛南郊

秋風起 衣袂飄

黃葉離樹梢

秋蟲鳴 蛙聲消

田野收成好

晚霞紅 明月邀

歌舞齊歡笑

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