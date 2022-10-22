我最喜歡的事情是旅遊。當我搭乘為期兩周的郵輪 前往巴哈馬時，心裡別說有多高興了，這種感覺真的很好！

在搭乘郵輪前，我們必須先開車到碼頭，然後才能在碼頭上船。這是我第一次看到郵輪，這艘船真的非常大，它總共約有十五個甲板。船上還有許多非常酷的表演。而我最喜歡的是那個很大的美食 廣場，裡面有各種各樣的食物，像是壽司、披薩、冰淇淋和其他可口的美食。這艘郵輪，還有許多活動，比如攀岩、足球 、籃球，甚至也能打高爾夫球。

我和我的朋友、家人一起在郵輪上度過很愉快的時光，我們住的房間也非常舒適，空間很大，大家都住得很舒服。

我們這次行程參觀很多地方，在第一站我們去了奧蘭多，遊覽了甘迺迪太空中心；第二站我們去了巴哈馬小島，島上的海水非常清澈，我們在那裡游泳；第三站我們去巴哈馬的首都拿騷購物。總體來說，我對此次的郵輪之旅很開心，從此我愛上了旅遊。

李曼婷（紐約，人力中心中文學校）

我開始學滑板是因為我看到動畫裡面的人物在玩滑板，看起來很酷，所以我就跟媽媽說我想要一個滑板。過了幾天後，媽媽真的幫我買了滑板，我很開心。

那天，我和媽媽帶著滑板去公園。我戴上安全帽，這樣可以保護我的頭部不受傷。第一次嘗試滑行時，我邊扶著媽媽邊滑，滑了幾圈後，我就自己滑了。我開心極了，因為我可以自己自由自在地滑滑板了。

後來透過練習，我滑得越來越好。我喜歡滑板，因為玩滑板時微風吹著，讓我覺得很舒服，也很自由。希望下次我可以滑得快一點。我還想找機會去滑板公園玩，那一定會很刺激。我很謝謝媽媽給我買了滑板。