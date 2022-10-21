某一次暑假結束前，我背著網球袋去參加比賽。這是我第一次參加網球比賽，我的心緊張地噗通噗通跳動。

我搭了快一個半小時的地鐵 ，終於到了球場。看著人山人海，我更加緊張了，尤其有些參賽者看上去高大又強壯，而且他們年齡看起來都比我大。主辦方對我們說明了比賽規則：比賽按照年齡分成三組，若要進入下一輪，則必須在十場比賽中贏得六場。看到我不是和那些高大的哥哥們比，我感覺自己有希望贏得這場比賽。

比賽開始後，我通過來回打球與對手熱身，這讓我觀察到了對方的實力。在沒有太多麻煩的情況下，我贏得了第一輪比賽，進入第二輪。

休息一會兒後，第二輪比賽開始了。我很快地贏得了勝利，進入了前八強。

進入前八強的每個人都是非常認真的球員，我必須非常專注，否則如果我輸了，將會被淘汰。隨著前八強的每一場勝利，比賽的比分差距越來越近，對手的實力也越來越強，我也慢慢地打進了總決賽。

到了總決賽，我又開始緊張了。我想，我已經打了一整天，終於到了最關鍵的時刻，我不能錯過贏得比賽的機會。我和對手打了兩個多小時，球在我們每個球場上來回多次，雙方體力都要耗盡了。在最後一分時，我打了一個非常好的球，對方沒有接住。這最後一分使我贏得了比賽，我高興得跳了起來。

打完後，我去領獎杯。獎杯上面有個金色小雕像站在藍色的平台上，他擺的姿勢是發球姿勢，右手握球拍、左手握球，上面寫著「2018 BNP Paribas Aces Tournament Champion」。

我感謝為我提供幫助的教練，以及在比賽中支持我的朋友和家人。

自從開始打網球以來，我終於能夠實現自己的目標之一，我為自己感到自豪，這就是我最難忘的一件事！