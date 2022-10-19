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警長紅毛狐狸／《隱身牛》系列之一

／白丁（馬里蘭州）

大森林的早晨，陽光在枝椏和樹葉上撒下一個個光亮的小圓點。警長紅毛狐狸瞇細著眼，翹起二郎腿喝著雞肉粥。老狼高聳著肩膀、垂著尾巴，輕輕將當天的大森林早報放上辦公桌。黃鼠狼縮著身子，貼著地悄悄跟進，巴結地向警長行了個禮。紅毛狐狸的大名是火奴魯魯，他抹了抹嘴，拿過報紙一目十行地看了起來。

老狼名叫阿卡沙沙，他伏在地上，仰望著頂頭上司。他不會忘記火奴魯魯曾在法庭上挺身為他辯護：「狼為什麼要吃兔子，這跟兔子為什麼要吃青草是一個道理，都是為了活下去。如果青草會說話，也會告兔子是兇手。如果大森林滿地是兔子，青草會被兔子吃個精光。如果青草不見了，牛呀、馬呀、羊呀、鹿呀，他們吃什麼呢？到了最後，連兔子也會活活餓死。請想一想，到了那個時候，大森林不就上演大悲劇嗎？所以，狼吃兔子，兔子吃青草，都是天經地義。追根究底一句話：兔子要過日子，狼也要過日子」。

阿卡沙沙記得，火奴魯魯那段話還沒說完，旁聽席上的兔子們就坐不住了，聳動著長耳朵一哄而散。想到這，老狼暗暗發誓：「一定要完成警長交給我的任務，一定不能讓警長受到一絲傷害！」

黃鼠狼名叫比利奇奇，他蜷縮在牆角，回憶自己不久前為大森林立下奇功的一幕：城裡的時裝公司，不斷在櫥窗裡掛出灰色的兔皮大衣、紫色的貂皮大衣、黑得發亮的水獺皮大衣和褐底黑斑的豹皮大衣，害得大森林裡裹著毛皮的動物不敢出門，擔心哪天會撞上獵人的槍口。直到有一天，時裝公司的櫥窗掛出火紅的狐狸皮大衣，警長紅毛狐狸終於壓不住心頭怒火，命令比利奇奇鑽進時裝公司，去每一個櫃台和每一條通道放屁。黃鼠狼的屁是天下最臭的，過不了幾天，時裝公司臭氣熏天，顧客不敢上門，店員也捂著鼻子逃回家。最後，時裝公司被迫和大森林談判，不再出售獸皮大衣。獵人們聽到這個消息，個個垂頭喪氣；裹著毛皮的動物聽到了，個個眉開眼笑，都來向比利奇奇道謝。

比利奇奇想到這，禁不住笑出聲來。只聽得火奴魯魯重重拍了一下辦公桌，緊接著一聲怒喝：「別笑！馬上出發，目標：遊樂城！」原來，大森林早報登出頭條新聞：大森林邊緣的遊樂城鬧鬼了！（待續）

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