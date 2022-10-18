暑假期間，我與家人、堂兄弟一起飛往佛羅里達州。我參觀了奧蘭多、邁阿密和基韋斯特等城市。出發前一周，我們花了很多時間收拾行李。飛行當天，我們在紐瓦克自由國際機場與堂兄弟會合。我們飛往奧蘭多的航班是轉機航班，所以我們不得不乘坐兩趟航班，在北卡羅來納州 的夏洛特中轉。第一次飛行是九十分鐘，第二次飛行是七十分鐘。飛機降落後，我們去汽車租賃點，等了一個小時終於取了車，最後我們就出發去吃晚飯了。

我們找了一家「旋轉火鍋」餐廳，在那裡飽餐一頓，接著去參觀奧蘭多的唐人街，在超市買了零食和飲用水，逛累了就回到凱悅酒店。飯店很漂亮，窗外有奧蘭多的壯麗景色。我們安頓下來，洗了個澡，然後上床睡覺。

第二天，我們去了魔法王國。我們看到城堡、著盛裝的人們，我最喜歡的遊樂設施是太空 山和旋轉木馬。一天結束時，我們還看到了煙火。在魔法王國，我買了一件紀念T恤和帽子。

第三天，我們去EPCOT。我最喜歡的遊樂設施是Spaceship Earth和Test Track。

在EPCOT，我們看到了不同版本的煙火，我也買了紀念品和零食。

第四天是環球影城 之旅。影城裡有令人驚嘆的風景，而我最喜歡的遊樂設施是 Revenge of the Mummy和Hollywood Rip-Ride Rockit。同樣的，我也在環球影城買了一件紀念T恤和帽子。

第五天，我們去了海洋世界。我們看了海洋動物表演、餵海豚，還參加舞會。

在海洋世界裡，我最喜歡的遊樂設施是亞特蘭蒂斯之旅。

在奧蘭多的第六天也是最後一天，我們很早就起床、收拾行李退房，然後回到租車的地方，再搭乘接駁車去搭飛機。我覺得這次的佛州假期既充實又有趣！