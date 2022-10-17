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充滿淚水的打工

熊心語（加州）

實際上，我沒有想到我會拿到這份遊樂場的暑期工作，但我覺得要是我拒絕了這個機會，就對不起沒有被錄用的朋友。

有了工作，我感覺非常驕傲，暑假的時間不浪費了，花自己的錢也會特別爽快。

第一天上班時，我心裡有些忐忑不安，但我漸漸發現，原來大家都跟我一樣……我很緊張、你很緊張，他也很緊張。慢慢地，我和我的同事們熟悉了。雖然大家都來自不同的背景，但都很友好，看起來一切順利，直到老闆遞給了我一把刀。

大家都以為去遊樂場最過癮的就是玩過雲霄飛車、旋轉木馬等等，但實際上，最重要的不是玩而是「吃」。所以當老闆遞給了我一把刀和一箱洋蔥時，我才感到真正的辛苦。可能因為我不愛吃蔬菜，也可能因為我的外婆總說我做得不好，所以從小到大，我都沒有切過任何蔬菜。第一刀下去時，我的眼睛就開始流淚，傻傻的我沒有想到洋蔥會如此殘忍。看悲劇我不哭，被老師罵我也不哭，但是一個小小的洋蔥卻把我打敗了，感覺好丟臉呀。

一個箱子裡面有二十個洋蔥，我好不容易切完了，老闆又給了我一箱，這箱子切完了又來了新的一箱。當我切到第四十四個洋蔥時，我已經不知道我的淚水是洋蔥引起的，還是自己哭出來的；第六十八個洋蔥時，我已經沒有眼淚了；第八十六個洋蔥時，我感覺不到自己的手了；第一百個洋蔥時，我開始設計自己的墳墓了。

那天我切了二十箱的洋蔥，一共四百個。我暗暗發誓，自己再也不吃洋蔥了，甚至連看都不想看。我用一天的功夫，切掉了一輩子對洋蔥的喜愛，也哭完了我一輩子的淚水。

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