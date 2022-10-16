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我喜歡學中文

鄺嘉琳（加州，千橡中文學校）

我在讀幼兒園前就開始學中文了，那時我還不會寫，但是喜歡聽老師用中文講故事、唱歌、遊戲……就這樣，我開始喜歡中文了。

接著我在幼兒園班學習拼音，也開始認字寫字。到了四年級，我已經認識了很多中文字。我也了解到，原來中文字是從圖形慢慢演變過來的，和英文完全不同，這讓我覺得非常有趣。通過多看、多寫、多記，我逐漸找到了一些規律，但是那些多音字、同音字，我有時還是會搞錯。

中文確實比較難學，但是我明白學習中文很重要。學會了中文，我可以和家人親戚交流，也能看懂中文電視節目。只要多說、多寫、多用，中文就會越學越好的。中文是我喜歡的一種語言，所以我喜歡學中文！

吳凱琳（加州，千橡中文學校）

我們家除了我和妹妹出生在美國，其他人都是在中國出生的，而且在中國還有很多親戚朋友。為了能更好地和在中國的家人溝通，我一定要學好中文。

我每個星期六都會去中文學校上中文課，在學校裡，我學會了很多中文，也知道了很多中國傳統文化和習俗。現在上課的時候，我已經可以很快地用中文記筆記了。

平時放學回家後，我喜歡和爸爸媽媽用中文說說學校發生的趣事，也喜歡告訴爺爺奶奶我今天想吃什麼。外出時，我是個稱職的小翻譯，幫助不會說英文的爺爺奶奶，讓他們對美國有所了解。平時我也愛看中文書和中文電影，所以我的中文進步很快。

以後我還要去中國旅遊，用學會的中文點菜、交朋友、認路等等。我喜歡中文，我會繼續努力學好中文的！

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