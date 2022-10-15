孔子是一個很久以前的老師。孔子說：「溫故而知新，可以為師矣」，因為我很喜歡孔子說的話，所以我也想像他一樣，當一位老師。

假如我是一位老師，我會當藝術老師，一個聰明和很有愛心的老師。我會有教無類，教全部想學的人，不管他們有沒有錢；如果他們沒有書包或用品，我會買給他們。

開始的時候，我會給他們兩本藝術課本和一個文件夾，我也會找適合他們看的藝術影片，因為我要他們看到我的方法和影片上的方法不一樣。我還會給他們電腦，所以他們可以在電腦上做事情。

吃完午飯的時候，我會讓他們玩遊戲，然後我們會繼續上課。一開始，我們會學很容易的藝術課，接著才有比較難的作業。我要我的學生喜愛藝術。

假如我是一位老師，我要像孔子一樣努力學習，成為一位有名的老師。

羅多文（加州 ，學園雙語學校）

假如我是老師，我會教我的學生數學，因為數學是我最喜歡的科目。我知道如何算數學，所以我可以教我的學生很多很好的方法。因為我覺得數學很好玩，所以我想我可以教得很好。

如果我不當數學老師，我會當體育老師，因為我很喜歡踢足球 ，所以我可以教有興趣的孩子們踢球。我還可以教學生打籃球，也會教他們怎麼打網球，我會告訴他們怎麼打球和拿球拍。

另外，我也想要當一位法語老師，因為我很喜歡法國食物，我覺得法國食物很好吃，我也喜歡法國的足球隊，更愛巴黎的艾菲爾鐵塔和法國文化。

其實我也想要當一位義大利 語老師，因為我很喜歡他們的食物。我覺得義大利人很擅長游泳。他們很喜歡釣魚，有很多跟水有關的活動。

我也希望我的孩子學義大利語。