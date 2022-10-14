一年前，我們家和朋友們去了沃倫沙丘公園露營，那次非常好玩，所以我們決定今年再回訪一次。東西都準備好之後，我們出發前往沙丘。由於爸爸當天可以提早下班，所以我們家第一個到，也暫時擁有了整個營地，好像包場一樣！

我們將帳篷搭好，很快地開到沙丘。沙灘美麗又柔軟，雖然沙丘很高，但是我還是飛快地跑上去，跑到一半就累了。過了一會兒，我終於爬到山丘上，從上面往下看，人們像螞蟻一樣小。

再次回到營地，其他家庭已經到了。爸爸是今天晚上的廚師，他準備了他的招牌義大利 麵，有紅蘿蔔、胡椒和甜甜的碎牛肉，看了就令人流口水！吃完晚餐，當然要生營火，可以烤我們最愛的「s’mores」。「s’mores」是每次露營都一定要吃的甜點！

第二天，我很早起床，跟朋友們再去沙丘。雖然我昨天已經看過了，但我每次看到沙丘還是很驚豔！另一群孩子們也跟我一樣高興地跑上去，我們滿身大汗，就跑下山丘跳進大湖裡去。湖水又冷又清爽，讓我感覺非常舒服。這時開始下雨了，但我們一點都不在乎，繼續高興地在湖裡游泳 。這裡的景色真是壯麗！回到營地，我們吃了別的家庭做的晚餐，然後像昨天一樣生營火，累了就去睡覺。

到了第三天，我們又早早起床去沙丘，這一次我們要去探索別的沙丘。這個沙丘中間有一個巨大的沙坑， 我們在那裡留了幾個小時，玩好多不一樣的遊戲。接著爸媽帶我們去沙灘，沙子溫暖又柔軟，讓我們的腳可以舒服地休息一下。哥哥和朋友決定舉行一場比賽，看誰可以挖最大的沙洞。我在挖的時候碰到一個東西，「是蜘蛛嗎？」我嚇了一跳，整個人跳了起來，還好那只是一塊石頭。

過了一會兒，太陽開始下山了，我們回到營地吃晚餐。吃完以後，孩子們演了一齣很有想像力的短劇，那晚大家笑嘻嘻地入睡，但我不想睡，因為我捨不得旅行結束。這次的露營旅行特別好玩，我們明年一定要再回來！