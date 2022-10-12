森林裡有隻小刺蝟，總愛在眾人面前吹噓：「我渾身這鋒利的尖刺兒是祖傳的珍寶，不怕刀槍鐵蹄，不怕尖牙利齒，你們誰不信？請來試一試。」

站在一旁的小猴子和小兔子，眼睛眨了眨，誰也不敢輕易嘗試，深怕被刺蝟的利刺給傷了手腳。

小猴子問刺蝟：「難道老狼你也不害怕嗎？」小刺蝟現出得意的神情說：「哼，狼算什麼東西？手下敗將！不瞞你們說，前天我在山上看見一隻餓狼。他一見我就立刻瞪著血紅的眼睛，張開大口大吼一聲，你們猜怎麼樣？我身上的尖刺將狼的舌頭刺穿透了，疼得他嗷嗷狂叫，流著滿嘴的鮮血逃跑了。你說，他蠢不蠢？」

膽怯的小兔子突然冒出了一句：「難道狐狸你也不怕嗎？他的臭屁會令你頓時發昏的！」小刺蝟聽了，又露出不可一世的樣子：「都說狐狸聰明狡猾，其實不過如此。告訴你們，我對他有絕招。狐狸放屁時我鼻子一堵，一個跟斗翻走了，他對我也是活沒轍！」

說來有趣，刺蝟這番大話很快傳到狐狸耳朵去了。狐狸聽到之後眨了眨眼睛，心中暗自盤算著。

這天，狐狸看見小刺蝟正在樹下偷果子。他儘管腳步放得很輕很輕，但刺蝟還是察覺了，立刻將自己變成一個刺兒球。狐狸知道刺蝟有防備，就用木棍將圓圓的刺兒球撥到山下的水坑裡，讓他在水中喘不過氣來。

不一會兒，刺蝟憋不住了，終究還是變成狐狸的一頓美餐。