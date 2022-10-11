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「海倫凱勒傳」讀後感

廣業（加州）

一八八六年六月二十七日，一位小女孩在阿拉巴馬州塔斯坎比亞鎮出生了。這位小女孩長大後被稱讚為人類意志的偶像，她就是海倫凱勒。

海倫二十個月大時得了急性腦炎，高燒不退，醫生說如果繼續高燒下去，海倫可能會有生命危險。雖然海倫最後打敗了病魔，但病魔把海倫的聽力和視力奪走了。海倫失去聽力和視力後，她的爸媽很溺愛她，海倫因此惹了很多麻煩。之後海倫的爸媽請來了蘇利文老師，蘇利文老師教海倫手語、規矩、點字和其他事情。

慢慢地，海倫決定報考哈佛大學。蘇利文老師幫助海倫做很多準備，海倫成功考進大學，也畢業於哈佛大學，最後成了一位作家，還幫助了很多盲人和聾人。

蘇利文老師雖然對海倫很嚴格，但她也很愛海倫。這讓我想到，如果我有遇到像蘇利文般的老師，我會好好珍惜和尊重。我也很喜歡海倫凱勒的意志力，雖然無法看和聽，但是她做了很多平常人都很難做到的事。

如果我無法聽到或看到東西，我想我會像洩了氣的皮球，每天躺在床上哀怨不已。所以我要學習海倫凱勒的意志力，很努力地去做一件事，絕不輕易放棄。因為海倫凱勒說過：「人生最大的過錯不在於過去的創傷，而在於放棄未來」。

蘇利文 哈佛大學 阿拉巴馬州

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