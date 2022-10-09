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學中文的方法

居藍茜（加州，千橡中文學校）

平時我喜歡玩遊戲，記得剛進中文學校學習時，教低年級的老師經常會帶領我們玩遊戲，讓我們在遊戲中學習和掌握相關的中文字。我覺得非常好玩，這種教學方法使我對學習中文產生了濃厚的興趣。比如「蘿蔔蹲」遊戲，每個人代表一個字，老師快速地說出一個字，看誰的反應快。

可是年級越高，上課時玩的遊戲也越少了，而且老師安排的遊戲也有了難度。比如老師會讓一個學生將新學的生字造句，另一個同學要把這個學生造句時說到的生字快速找出生字卡來，要全部找對還真不容易。

無論怎樣，我都喜歡有遊戲的中文課，不喜歡坐著不動、死板枯燥的課。想必每個學中文的孩子都和我一樣吧！

黃梓鴻（加州，千橡中文學校）

我在學習中文的過程中，特別注意學習的方法，因為好的方法可以得到事半功倍的效果。

我知道有一定的詞彙量很重要，所以經常自己給自己默寫。一旦默寫錯了，就再抄寫幾遍，邊抄邊注意字的結構。還有我每天要和爺爺奶奶用中文聊天，這樣做不僅練習了中文口說，而且還加深了祖孫之間的關係。另外，爸爸給我買了中文故事書，一開始爸爸會讀給我聽，慢慢地，我能認識的中文字越來越多了，現在我有空就會讀上幾頁。平時我也會看一些中文的電影，練習聽力，如果有字幕，還能幫助我提高認字呢。

我用這些方法學習中文，幾年下來，感覺中文程度進步很多，我還會繼續努力的。

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