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影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

戰爭與和平

林愛俐（加州，西來中文學校）

有些人說，「我們需要戰爭才可以有和平」，但是我並不認同。雖然每一次戰爭可能會解決一些問題，但是有些時候，戰爭就算持續很久也不會解決問題。

在問題解決以前，大家可以做什麼？很多人不會在戰爭中生還，如果在最後，那麼多人失去性命，我們真的可以稱之為和平嗎？為什麼我們不以和平無戰爭的方式解決問題？如果我見到一個我不喜歡的人，我不會馬上跟他們打架，我會先跟他們討論我們的問題。如果我們還不能解決我們的問題，我就不會跟他們相處或講話。為什麼萬事不能一樣？如果大家都像這樣，我們就不會有戰爭，只有和平。

例如，Jenkin的耳朵戰爭，開始只是因為一個西班牙人沒原因地就把一個英國人的耳朵砍掉。八年後，英國發動了一個戰爭作為報復。這個戰爭殺死了兩萬五千人。如果英國好好地跟西班牙討論，或許可以防止戰爭爆發。

如果戰爭爆發在我的國家，我不知道我會做什麼，但是我知道，當戰爭結束，也不會有真的和平。

鍾逸晴（加州，西來中文學校）

我覺得戰爭很不好，因為戰爭會帶來死亡。

戰爭不僅帶來死亡，還會破壞國家和建築物。例如：學校、醫院、辦公大樓和購物中心等等。如果沒有了建築物，人們沒辦法去上班、買東西，也不能去學校上課，大家都無法好好生活。戰爭破壞家庭、帶來疾病，人們缺少食物和水，因為水被污染了，農作物也沒辦法成長，除此之外，戰爭更帶來了情感上的痛苦。人們因為戰爭而殘疾。

如果人們能夠以和平的方式解決問題，那麼世界將會是美好的。我希望俄羅斯和烏克蘭可以用和平的方式解決問題。因為戰爭解決不了問題，只會產生更多不幸和災難。

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