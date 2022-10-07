我的名字是劉靜穎，雖然我是中國人，但我出生在美國。從我出生到現在，我在中國一共只住過四年。這四年裡，我的年紀還很小。我很喜歡美國，但是我很想要回中國。

你一定會想問：「你在美國出生，生活都在美國，為什麼會突然想回中國了？」

其實，這不是我突然決定的。我從很久以前就想要回中國，雖然我的中文不是很好，到中國可能也是什麼都不懂，但我喜歡的地方就是中國。我喜歡中國有很多的原因。

第一，雖然我的爸爸媽媽和妹妹都跟我住在美國，但是我的爺爺奶奶都在中國。我很想他們，因為我已經十年沒有見到他們了。我想，如果我真的可以回到中國的話，我要做的第一件事，就是跑過去緊緊地擁抱他們。而且，每年爺爺奶奶也都會打電話來美國，每次打來，說的第一件事就是，「你跟妹妹什麼時候回來？」每年，我們都會說「快了快了！今年夏天讀書完就回去了。」但是每年都沒回去。

第二，我在五歲時從中國搬到美國，之後就一直在美國了。這些年我一直都住在紐約布魯克林 區，我對這裡也很了解。每年有空的時候，我們都會去不一樣的地方玩。就是因為這樣，我們都覺得這裡好像都玩過了，感到有那麼一點點無聊了。

但是，我對中國一點也不了解，因此，中國就有很多我想去的地方，也有很多我想要嘗試的東西。

第三，像我之前說的，我在美國出生，但是我不像很多的美國人，只喜歡美國的東西。我追劇是追中國劇，追星也是中國明星，我連聽歌也是喜歡聽中國的歌。

我喜歡的地方是中國，我很想要回中國，但是因為讀書、高考 ，還有疫情 ，讓我一直沒有辦法回去。希望全球疫情過了，高考也考完後，我可以去我喜歡的地方─中國。