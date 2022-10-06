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中國的記憶

王琳（加州，長城中文學校）

到目前為止，我總共去過中國四次。其中三次是跟著媽媽回廈門探望親人，一次是和全家人跟著旅遊團去北京、西安、桂林和上海旅遊。因為去廈門次數最多、停留的時間最長，所以我對廈門的印象最深，特別是在廈門的外公給我做的滷麵和海蠣煎，直到今天我還特別想念那兩道菜的味道。

我上一次回廈門時，因為暈機，在飛機上都吃不下什麼東西，所以下飛機後我又餓又累，感覺特別難受。到達外公家，外公知曉了這一切，就馬上下廚給我做了一碗閩南滷麵。這碗麵裡有豬肉、海鮮、青菜，材料很豐富。我看到一碗熱乎乎的麵擺在我面前，胃口大開，吃得特別香。吃完以後，我的肚子飽了，心情也就好了。

後來，我們又去了媽媽小時候生活過的地方。那是一個美麗的海邊僑鄉，外公騎著摩托車帶我們去海邊兜風。我看到無數的海蠣殼，堆得像一座座小山。晚上外公從村民那邊買來剛剝好的新鮮海蠣，做出來美味的海蠣煎，我吃起來特別香。這是我第一次吃到直接從海裡撈上來的海鮮，跟我在美國的經驗不一樣。能夠吃到原汁原味的海鮮，真是一種享受！

我對中國有許多美好的回憶，希望以後有更多的機會回國，到不同的地方去旅遊，了解不同的風土人情。我也想帶著我的一些好朋友到中國去玩，讓他們見識一下美麗繁榮的中國。

北京

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